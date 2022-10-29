بإطلالة ملفتة.. سارة ناجي تستعرض جمالها وأناقتها| شاهد

حرصت الفنانة سارة ناجي علي مشاركة جمهورها، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سارة بإطلالة أنيقة وجذابة؛ إذ ارتدت فستان قصير باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الملائمة للون بشرتها فوضعت أحمر شفاه باللون الفاتح، كما تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.







وتعود سارة ناجي للدراما مجدداً، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، والمسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.



وشاركت سارة ناجي فى مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.