عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ملفتة.. سارة ناجي تستعرض جمالها وأناقتها| شاهد

سارة ناجي
سارة ناجي

حرصت الفنانة سارة ناجي علي مشاركة جمهورها، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سارة بإطلالة أنيقة وجذابة؛ إذ ارتدت فستان قصير باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الملائمة للون بشرتها فوضعت أحمر شفاه باللون الفاتح، كما تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.


 


وتعود  سارة ناجي للدراما مجدداً، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد من النجوم، والمسلسل تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

 
وشاركت سارة ناجي فى مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

 

IMG_٢٠٢٢١٠٢٩_١٥١٣١٩
IMG_٢٠٢٢١٠٢٩_١٥١٣١٩
اطلالة لافته سارة ناجي فستان مكشوف مسلسل دلع بنات موقع تبادل الصور والفيديوهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

الأغلى والأمهر وسيء الحظ.. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

103 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال أسبوع

حكم امتناع المرأة عن زوجها بسبب شربه للبيرة ورائحة فمه .. داعية: لا إثم عليها

بعد استهداف أسطولها بالقرم .. قرار عاجل من روسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب

النني يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات الجماعية في أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما طرده «إيلون ماسك».. شاهد مصير المدير المالي لـ تويتر

بعد تصدره التريند.. شاهد ظهور نادر لعائلة الزعيم عادل إمام

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

فيديو

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ