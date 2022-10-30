ما هي أضرار الدهون على صحة الإنسان؟ .. د. محمد تركي يوضح

أوضح الدكتور محمد تركي، مدرس بكلية الصيدلة، أضرار الدهون على صحة الإنسان، قائلًا إن مشكلة الدهون في أن الجسم يتعامل معها كاختيار أخير، موضحًا أن الجسم إذا كان لديه أي مصدر أخر غير الدهون يذهب إليه أولًا.



وأضاف "تركي" خلال حواره ببرنامج "ست الستات" من تقديم دينا رامز والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تراكم الدهون في الجسم وزيادة نسبتها يؤدي إلى الإصابة بالسمنة والتي بدورها تسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية وخشونة المفاصل والانزلاق الغضروفي وغيرهت من الأمراض الأخرى.



وتابع أن القلب أكثر الأعضاء المتأثرة عند وجود سمنة متعلقة بتراكم الدهون، لافتًا إلى أن أماكن تراكم الدهون يأتي على رأسها الأوعية الدموية، مؤكدًا أهمية متابعة الكوليسترول باستمرار.

