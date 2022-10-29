خالد الجندي: عاوزين نربط العملة بتاعتنا بإيماننا بالله مش بالدولار

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جموع المصريين بالثقة في الله عز وجل ، وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة ستمر، مضيفا: " إحنا عايزين نربط العملة بتاعتنا بإيماننا بالله، مش بالدولار ولا بالدهب، كلما كان الإيمان بالله قويا يكون اعتمادك على الله إنه يخفض الأسعار وييسر الأرزاق ويصنع الاستقرار ويجلب الخير والسلام".

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" ":نحن نظن بالله خيرًا، ولكن هناك طرف آخر بيحاول يخوفنا ويرعبنا، وبيقول لنا بكرة وحش وبكرة هنضيع، لكن بكرة هيكون أحسن من النهارده إن شاء الله، وبمشيئة الله ستنصلح الأحوال وستكثر الخيرات".

وتابع: احنا متوقعين إيه مشاكل ومتاعب! مش هيحصل إلا كل خير بمشيئة الله، وإن ارتفعت الأسعار ستنخفض مرة ثانية بإذن الله، لأن المُسعر هو الله، بس محدش يعرف ده إلا أتباع وأحباب الله، والي عندهم ثقة ويقين في الله.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، في تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة دي ام سي أن مبادرة "أخلاقنا الجميلة" التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهمة للغاية بما تطلق من أخلاقيات تعتبر من رسائل القرآن الكريم.



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن تعداد المصريين يزيد 2.5 مليون فرد سنويا وهذه الزيادة تلتهم أى قدرة على التنمية والمشروعات القومية، قائلا "مهما كانت قدرتك على التنمية والمشاريع وبناء الشقق وتجهيز البيوت واستصلاح الأراضى ستظل الزيادة السكانية مشكلة كبيرة".