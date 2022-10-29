الملابس زي اللغة | مفيدة شيحة : هكذا ترتدي النساء حال الاكتئاب

رصدت الاعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، نتائج أبحاث عن علاقة الملابس بالحالة النفسية.

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إنها ترجح نتائج أبحاث أن المرأة ترتدي الجينز اذا كانت مكتئبة..!، و عندما تتعرض النساء للتوتر بتتجاهل ٩٠٪ من الدولاب و تكرر نفس اللبس ١٠٪، متابعة أن الملابس التي نرتديها مثل اللغة.

وأضاف مفيدة شيحة، أن :"هذه اللغة تتكلم عنك و تتكلم إليك، وحتى أن لم نفهم كل معانيها، لنكن اكتر وعياً بعلاقتنا بها و تأثيرها علينا، وتمسك بالملابس التي تحبك و تساعدك ان تحب نفسك كل ما لبستها!، و المعنى النفسي لملابسنا بيتأثر بنا و بمن يرانا.. و بالسياق الاجتماعي و الثقافي.. لأن اللبس جزء من الهوية و هو الوسيلة عشان نكون لايقين مع مجموعة معينة من الناس.. و منكونش شبه ناس لا يعبروا عن ثقافتنا او طبقتنا.. او مبادئنا مثلاً في حال اللبس اللي بيعبر عن معتقدات معينة!.