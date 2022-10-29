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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملابس زي اللغة | مفيدة شيحة : هكذا ترتدي النساء حال الاكتئاب

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الاعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، نتائج أبحاث عن علاقة الملابس بالحالة النفسية.

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مفيدة شيحة: لا نجاح بدون عثرات ولا وجود للفشل

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مفيدة شيحة: هذا الأمر قاتل صامت للعلاقات الزوجية

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إنها ترجح نتائج أبحاث أن المرأة ترتدي الجينز اذا كانت مكتئبة..!، و عندما تتعرض النساء للتوتر بتتجاهل ٩٠٪ من الدولاب و تكرر نفس اللبس ١٠٪، متابعة أن الملابس التي نرتديها مثل اللغة.

وأضاف مفيدة شيحة، أن :"هذه اللغة تتكلم عنك و تتكلم إليك، وحتى أن لم نفهم كل معانيها، لنكن اكتر وعياً بعلاقتنا بها و تأثيرها علينا، وتمسك بالملابس التي تحبك و تساعدك ان تحب نفسك كل ما لبستها!، و المعنى النفسي لملابسنا بيتأثر بنا و بمن يرانا.. و بالسياق الاجتماعي و الثقافي.. لأن اللبس جزء من الهوية و هو الوسيلة عشان نكون لايقين مع مجموعة معينة من الناس.. و منكونش شبه ناس لا يعبروا عن ثقافتنا او طبقتنا.. او مبادئنا مثلاً في حال اللبس اللي بيعبر عن معتقدات معينة!. 

مفيدة شيحة الستات قناة النهار الملابس الحالة النفسية

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الملابس زي اللغة | مفيدة شيحة : هكذا ترتدي النساء حال الاكتئاب

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