مصر تفوز بتنظم بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة إلي أولمبياد باريس 2024

اعلن خالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي لرفع الأثقال عن منح مصر حق تنظيم بطولة أفريقيا ٢٠٢٤ والمؤهلة لأولمبياد باريس.



جاء الاعلان خلال حفل افتتاح النسخه الحالية من البطولة التي تنظمها مصر بنجاح كبير بمشاركة ١٩ دولة أفريقية ، والتي افتتحها أمس الاول وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في حضور خالد مهلهل رئيس الإتحاد الإفريقي لرفع الأثقال، واللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكري، ومحمد عبد المقصود رئيس الإاحاد المصري لرفع الأثقال، وأعضاء مجلس ادارة الإتحاد المصري .

و أعرب خالد المهلهل رئيس الإتحاد الإفريقي لرفع الاثقال عن سعادته بدعم القيادة السياسية المصرية لكافة الاتحادات الرياضية لاستضافة البطولات الدولية، مع تذليل كافة الصعوبات لإنجاح تلك البطولات.

وقدم رئيس الإتحاد الإفريقي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، للخروج بالبطولة التي تقام على أرض مصر فى أبهى صورها.

وفي اليوم الاول للبطولة خطف المنتخب المصري ٦ ذهبيات أحرزتهما حبيبه عبد الفتاح بواقع ثلاث ميداليات و نورا محمد ثلاثة اخري وتتوالي منافسات البطولة.