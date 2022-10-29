الزراعة وتكافل وكرامة يتصدران حديث الأهالي مع التنسيقية بالشرقية

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، حيث عقد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائبتين أميرة العادلي وإيمان الألفى عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية مع أهالي وسيدات ومزارعين وشباب في الشرقية.

وشرح نواب التنسيقية لأهالي الشرقية، محاور الحوار الوطني وأهمية مشاركة كل المواطنين بأرائهم وأفكارهم فيه، كما أجابوا على جميع تساؤلات المواطنين.

وطرح المواطنون في الجلسة الناقشية أفكارهم لتطوير الخدمات المقدمة إليهم بجانب مناقشة ملف الزراعة والمعوقات التي تواجه المزارعين بجانب تكافل وكرامة وإجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة والمبادرات المقدمة من الدولة لدعم المواطن ونشر ثقافة الإنتاج من المنازل لتحسين مستوى دخل المواطنين.

يُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.