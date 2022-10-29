المنزلاوي: تشجيع الاستثمار في التعليم الفني التطبيقي أهم توصياتنا بمؤتمر الصناعة

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن دعم الرئيس والحكومة للصناعة يؤكد أن مصر علي الطريق الصحيح نحو الدول الاقتصادية العظمي والتي تعتمد علي الصناعة في نمو اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وقال المنزلاوي في بيان له اليوم، إن مؤتمر الصناعة الأول ذكر أكثر من 4 توصيات للجنة وجمعية رجال الأعمال بشأن النهوض بالصناعة الوطنية وجذب الاستثمار المباشر، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار منها تفضيل المنتج المحلي وإصدار الرخصة الذهبية حيث حظيت جميعها علي توافق اتحاد الصناعات.

وأشار أن توصية تفضيل المنتج المحلي ذكرت في أكثر من حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وتحدث عنها رئيس اتحاد الصناعات خلال مؤتمر اليوم، وهو أهم المطالب التي ارسلت لمجلس الوزراء ووزارة التجارة التجارة والصناعة وتبناه المؤتمر الاقتصادي.

واضاف، أن من أهم توصيات جمعية رجال الأعمال التي ذكرت بمؤتمر الصناعة، فكرة المعامل المحايدة والدولية وإدارتها من جانب الجامعات المصرية، بجانب تشجيع الاستثمار في التعليم الفني التطبيقي والمدارس التكنولوجية.

وأكد المنزلاوي، إن توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة مع توصيات جمعية رجال الأعمال ولجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، رسالة إيجابية بأن هناك من يستمع لنا.

واضاف، كما يعكس هذا الاهتمام بتوصيات رجال الأعمال يبرهن علي أن الدولة في شراكة مع القطاع الخاص ليس بغرض العائد وانما للنهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار لخدمة التنمية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في أكثر من لقاء هو أن نسمع لبعض وعلى أهمية التطبيق والتنفيذ للتوصيات والحلول.

وأشار أن مرحلة الحالية هي للصناعة المحلية وأن كانت تأخرت كثيراً إلا أنها لم تكن تبدأ بدون تهيئة بنية تحتية صالحة ومجهزة لتحقيق استدامة لنمو الصناعة من طرق وموانئ وغاز وكهرباء وطاقة بجانب توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وهو ما ستحققه مبادرة ابدأ لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى.

