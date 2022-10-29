رئيسة شركة tlajy: نسوق منتجات عناية بالشعر ومستحضرات تجميل

أكدت لمياء طه رئيس مجلس إدارة شركة تلاجي tlajy للتسويق الإلكتروني، أن الشركة تعتني بعملائها، مضيفة:" أهم شيء رضاء العميل".

وقالت لمياء طه في حوارها مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستمع للتحديات والفرص ونسعى دائما للتغيير للأفضل".

وأضافت لمياء طه:" فتحت الشركة؛ بهدف تنفيذ شيء ممتع، ونتعامل مع أكثر من شركة، ونقوم بتسويق منتجاتهم".

وتابعت لمياء طه:" نقوم بتسويق منتجات مستحضرات تجميل والعناية بالشعر، كما نقدم استشارات مجانية طوال العام للمهتمين بالمنتجات"، مضيفة:" لدينا موقع إلكتروني خاص بالشركة تستطيع أي سيدة الدخول عليه وتصفح المنتجات".