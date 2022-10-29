مبادرة ابدأ دفعة قوية لدعم الصناعة الوطنية

منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2014 ، أولى اهتماما خاصا بقطاع الصناعة ، من منطلق إيمانه الكامل بأهمية ذلك القطاع فى تحقيق التنمية ، ودفع عجلة الانتاج ، وخفض قيمة فاتورة الاستيراد.

شعلة نور لدفع عجلة الإنتاج

فقامت الدولة المصرية بمد يد العون للقطاع الخاص الصناعي ، وتوفير التيسيرات اللازمة لهم ومنحهم تسهيلات لتشجيعهم ودفعهم لزيادة الانتاج ، فتم اطلاق مبادرة ابدأ وهى شعلة النور التى أضأتها القيادة السياسية ، للتخفيف والتيسير على المصنعين المصريين ، بجانب حزمة من القرارات الهامة التى تصب فى صالحهم ، فاستطاعت مبادرة ابدأ فى إعادة 133 مصنعا للحياة مرة أخرى ، وتشرع فى الانتهاء من تنفيذ 64 مشروعا بحلول عام 2024 .

دفعة قوية للصناعة المصرية

فى هذا الصدد قال المهندس محمد زكي السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات ، هناك مردود ايجابي لمبادرة ابدأ ، ظاهر وواضح ، وهو اعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية والقطاع الصناعى الخاص فى مصر ، ظهر ذلك من المشروعات التى عرضت اليوم ، حيث اتضح كم الجهد المبذول من قبل تلك المبادرة .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، هناك دفعة قوية للقطاع الخاص الصناعي فى مصرعن طريق مبادرة ابدأ، وذلك شيء كان منتظرا منذ فترة ، وكان القطاع الخاص الصناعي المصري ، كان فى أشد الحاجة لمثل هذه المبادرة ، لانها تعطى الدفعة المطلوبة ، لتحسين الاجراءات وسرعة الاداء .

وأشار إلى ان تلك المبارة سوف تعطى الدفعة فى تسريع وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة للحصول على الاراضى ، لتحقيق نهضة صناعية خلال فترة قصيرة من الزمن .

مشيدا بالقرارات الاخيرة التى اتخذتها الدولة للتيسير على المستثمرين ، حيث ستؤدى الى توفرالعملة الاجنبية ، نظرا لتدفق تحويلات المصريين بالخارج ، حيث كانوا ينتظرون ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي سيكون هناك تدفقات وسيولة داخل البنوك من العملة الاجنبية .

مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية

توفير السيولة الدولارية

وتابع : وبالتالي سيتم البدء فى تمويل مستلزمات الانتاج والخامات ، وتوفير قطع الغيار اللازمة للصناعة المصرية .

وفيما يتعلق بالعلاوات والحوافز التى اقرتها الحكومة منذ ايام للقطاع العام والخاص ، أكد انه يقوم برفع المرتبات بشكل تلقائى كل فترة ، دون الانتظار لقرارات ، وانه يتم منح العاملين علاوات بشكل دائم .

مبادرة ابدأ لتطوير ودعم الصناعة المصرية

أهم مشكلتين تواجه قطاع الصناعة

ومن جانبه قال المهندس محمد المهندس ، رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، ان مباردة ابدأ نجحت بالفعل فى انهاء مشكلات بعض المصانع المتعثرة ، وتسعى لتوطين الصناعة المصرية، وهى تعطى دفعة لقطاع الصناعة وتقديم تسهيلات خاصة بالاجراءات والتراخيص والموافقات ، لتوفير الوقت والجهد اللازم لدفع عجلة الانتاج .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، ان أهم مشكلتين تواجه قطاع الصناعة المصري هى أزمة الدولار ، والاجراءات الروتينية ، موضحا أن أزمة الدولار تحاول الدولة انهاءها عن طريق القرارات التى اتخذت يوم الخميس ، الخاصة بالبنك المركزي المصري ، بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري ورفع الفائدة نجو 200 نقطة ،وإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، مؤكدا ان ذلك يعد حافز لدعم الصناعة ودفع عجلة الانتاج .

ولفت الى ان مبارة ابدأ نجحت فى ازالة بعض العقبات الخاصة بالاجراءات وتلك كانت هى المشكلة الثانية التى تواجه قطاع الصناعة .

هدفها تحقيق 100 مليار دولار صادرات

و قال من جانبه الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن القيادة السياسية ، أولت اهتمامها بالانتاج المحلي والصناعة المصرية ، لدفع قاطرة التنمية ، وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب المصري ، حيث إن لدي القيادة السياسية هدف بتحقيق 100 مليار دولار صادرات .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، من اجل تحقيق ذلك الهدف تم تدشين مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية ، ودعم المصنعين والصناعة المصرية ، ونجحت بالفعل تلك المبادرة فى انهاء ازمة عدد كبير من المصانع .

ولفت إلى أن مبادرة أبدأ هى دفعة قوية وتمنح دعم كبير للصناعات المصرية والمصنعين، حتى لا تتعطل حيث شهدت الفترة الماضية أزمات وعراقيل بسبب البيروقراطية مما أدى لتعطيل الكثير من الأمور المتعلقة بالصناعة، و جاءت مبادرة ابدأ لتسهيل الأمور على المصنعين ودعم الصناعة، خلال الفترة المقبلة .

وأشار الى أن هناك تعاونا بين الدولة والقطاع الخاص الخاص يتعاونون من أجل انهاء أزمة الدولار.

مبادرة ابدأ لدعم وتطوير الصناعة المصرية

أوقفت نزيف الغرامات على المستثمرين

وأشاد المهندس محمد البهي عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، بميادرة ابدأ ووصفها بطوق النجاه للقطاع الصناعي الحكومي ، حيث كانت هناك مشكلتان تؤرق المستثمرين ، عدم توافر سيولة دولارية ، لوقف نزيف الغرامات الموقعة عليهم من قبل الجمارك ، والبيروقراطية المتمثلة فى الجهاز الاداري للدولة ، الذين يتلذذون فى إستعذاب المواطنين .

و أضاف خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ، جاءت مبادرة ابدأ لتعطى الامل والدفعة القوية لقطاع الصناعة ودعمها ، من خلال تسهيل الاجراءات وسرعة انهاء التراخيص اللازمة .