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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد: مبادرة «ابدأ» تعكس الفكر المتكامل لـ الرئيس السيسي| فيديو

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ"

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن المبادرة الرئاسية "ابدأ"، المسئولة عن توطين الصناعة، تعبر عن الفكر المتكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الكلي والجزئي.

 

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وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه على المستوى الكلي، هذه المبادرة تم ربطها بمبادرة حياة كريمة لدرجة أن مؤسسة حياة كريمة لها حصة حاكمة في شركة "ابدأ".

ولفت إلى أن هذه المبادرة تهدف للتمكين الاقتصادي والتشغيل بجانب مبادرة حياة كريمة التي تهدف للرعاية الاجتماعية للقرى الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة بها تسهيلات وخدمات غير مسبوقة لتطوير قطاع الصناعة.

وأوضح أنه على المستوى الجزئي، الرئيس السيسي يسعى لحل جذري لأزمة العملة الصعبة عن طريق زيادة الصادرات في القطاع الصناعي، من خلال سعي الدولة لزيادة الصادرات الصناعية من 15 مليار ودولار لـ30 مليار دولار بحلول 2030.

وشدد على أهمية توطين مكونات الصناعة من خلال تقليل الواردات لتقليل الفجوة الاستيرادية وصولاً لسد هذه الفجوة تماماً، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي كان به محور للاهتمام بالصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وأنها من ضمن التوصيات الهامة التي خرج بها المؤتمر.
 

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