إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين مساء اليوم السبت بعزبة النقطة التابعة لمجلس قروي دنديل، دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بعزبة النقطة التابعة لمجلس قروي دنديل دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وضبط طرفي المشاجرة وفرض كردونا أمنيا حول محيط الواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وانتقلت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة ناصر إلي محل الواقعة وتم ضبط طرفي المشاجرة وجار تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



أصيب 4 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين مساء اليوم السبت بعزبة النقطة التابعة لمجلس قروي دنديل، دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.