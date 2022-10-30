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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو القومي للبحوث من ببني سويف: الرئيس السيسى أنصف المرأة على مدار 8 سنوات

دفاطمة الزهراء ببني
دفاطمة الزهراء ببني سويف

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء  بالمركز القومي للبحوث  ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا، مُشيرة إلى أن الرئيس هو الداعم الأكبر للمرأة في منحها حقوقها والحفاظ على كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة، تليق بإنسانيتها.

وأضافت  في تصريح لصدي البلد  "ليس غريبًا على مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تكون من أولى الدول فى العالم التى تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فعلى مدار 8 سنوات حققت المرأة المصرية مكاسب غير مسبوقة فى جميع المجالات، وتشجيع على العمل والنجاح، حتى أثبتت جدارتها فى جميع المناصب القيادية التى تولتها".

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وأضافت " الزهراء "أن أهم المكتسبات التى تحققت خلال السنوات الماضية، أن الدستور ضم نحو 20 مادة تضمن حقوق المرأة فى جميع المجالات، وإقرار العديد من التشريعات التى تنصف المرأة من بينها تغليظ عقوبات ختان الإناث والتحرش، والتحرش الإلكترونى،  وتجريم الحرمان من الميراث، ومواجهة المتهربين من دفع النفقة، وحقوق المرأة العاملة.

ودعت " الزهراء " المؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى ضرورة توعية الفتيات بخطورة الزيادة السكانية، التى تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع، وتلتهم ثمار التنمية، وهذا لن يتأتى إلى من خلال زيادة الوعى والمساعدة فى مواجهة هذه المشكلة، ومواجهة زواج القاصرات وتحسين مستوى تعليم الفتيات؛ ليصبح لديهن القدرة على تغيير الواقع، وتحقيق مستقبل أفضل.
 

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