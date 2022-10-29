رئيس شعبة المخابز: تكلفة رغيف الخبز80 قرشا ويباع بـ 5 فقط .. فيديو

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إنه لم يتم عمل تكلفة جديدة للخبز المدعم منذ بداية عام ٢٠٢٠ وحتي الآن رغم ارتفاع أسعار كافة المدخلات الخاصة بصناعة الخبز والدولة لا تدعم المخابز سوي بالدقيق فقط.

وأضاف "عطية حماد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن أصحاب المخابز يعانون من أعباء كثيرة في هذه الأيام بسبب ارتفاع سعر العمالة والمدخلات الأخرى في الخبز والتي لا تقوم الدولة بتوفيرها لهم.

وتابع رئيس شعبة المخابز، أن تكلفة رغيف الخبز المدعم الذي يباع للمواطنين داخل البطاقة التموينية بـ ٥ قروش تكلفته الفعلية ٦١ قرش وتصل لـ ٨٠ قرش في ظل هذه الأيام.