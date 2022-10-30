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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مستثمر .. اعرف مميزات الحصول على الرخصة الذهبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسعي الدولة المصرية إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين فضلا عن تقديم الكثير من محفزات الاستثمار والتى كان أخرها منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار 3 شهور القادمة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر الذي يعد دفعة قوية للاستثمار.

منح الرخصة الذهبية للمستثمرين 

تعد الرخصة الذهبية بمثابة رخصة واحدة يتم منحها للمشروعات الجديدة وذلك من أجل تسريع بدء النشاط الاستثماري دون الحاجة إلى موافقة عديد من الجهات عكس الرخصة التقليدية، ويتم منح الرخصة الذهبية إلى الشركات العملاقة والتى تقوم بتنفيذ مشروعات استراتجية.

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اتحاد مقاولي التشييد والبناء : الرخصة الذهبية تقدم تسهيلات كبيرة للصناعة والاستثمار

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اتحاد الصناعات : قرار الرئيس السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين مهم للغاية

ويمنح قرار الرئيس السيسي دفعة قوية للاستثمار خاصة أنه أعطي الضوء الأخضر لمنح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم لتنفيذ مشروعات بمصر خلال 3 أشهر، ليس ذلك وفقط بل يمكن مدها لـ 3 شهور إضافية حال أتت الفكرة ثمارها.

مميزات الرخصة الذهبية للمستثمرين 

ووفق توجيهات الرئيس السيسي يمنح كل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر، الرخصة الذهبية وذلك بهدف تسريع مشروعاتهم كما تتضمن الرخصة الذهبية مجموعة من المميزات الأخري والتى تشمل :-

-تسمح الرخصة الذهبية للشركات بالحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

- جاءت الرخصة الذهبية من أجل تشجيع القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات من أجل تنفيذ المشروعات بمعدل أسرع.

- يحصل المشروع الإستثماري على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.

- وسيتم منح الرخصة الإستثمارية لكل من يتمدم للاستثمار خلال 3 شهور لإقامة مشروعات استراتيجية .

- ويتم منح الرخصة الذهبية لكل المشروعات التى تشترك مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.

ماهي الرخصة الذهبية للمستثمرين

يعود مصطلح الرخصة الذهبية إلى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021، والذى شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.
 

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لجنة الحوار الوطني : الرخصة الذهبية تعطي الحق للمستثمر في العمل بمجرد الإخطار

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اتحاد المستثمرين: الرخصة الذهبية تغني عن استخراج 15 مثلها


اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين، أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

الرخصة الذهبية لا تعفي المستثمر من متطلبات محددة، ولكنها تختصر كل شيء في موافقة واحدة، كما أن المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، تقلل الوقت والجهد، وتلغي الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة. 

ويعد الحصول على الرخصة الذهبية بمثابة الحصول على كل الموافقات اللازمة لبدء المشروع.

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