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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دائماً متصدرون | عضو مجلس إدارة الأهلي يتجاهل تهنئة مرتضى منصور بالسوبر

صدى البلد

تقدم طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بالشكر لدولة الإمارات على استضافتها للقاء السوبر المصري وحفاوة الاستقبال.

وقال طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بالفوز الذي حققه الأهلي وتتويجه بلقب السوبر رقم 12 في تاريخه، مضيفا :" الأهلي دائما متصدر ومتفوق والفوز على الزمالك له فرحة جميلة وخاصة".

وأكمل :" محمود الخطيب تغيب عن حضور مباراة السوبر بسبب ظروف مرضه، وهو يخضع حاليا لبعض الفحوصات".

وتابع :" إدارة النادي الأهلي عملت على ملف الرعاية منذ عدة أشهر، وسنبرم عقودا مع عدد من الرعاة وسنعلن عن تفاصيل هذه العقود خلال الفترة المقبلة".

وتجاهل طارق قنديل، التهنئة التي تقدم بها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشأن تتويج الأهلي بلقب السوبر، ليرد على سؤال هاني حتحوت، حول رأيه في هذه المبادرة من جانب رئيس القلعة البيضاء، قائلا :" انتهز هذه الفرصة لتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب الذي سيحتفل غدا بعيد ميلاده". 
 

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