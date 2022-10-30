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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لكشف المؤامرات على الزمالك .. اجتماع عاصف بين وزير الرياضة ومرتضى منصور

وزير الرياضة ومرتضى
وزير الرياضة ومرتضى منصور

يستقبل الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بناء على رغبة الأخير لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.

واكد منصور في بيانه أنه لا علاقة للاجتماع  بمباراة السوبر المحلي التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات مساء الأمس.

وكان مرتضي منصور أعلن عن اجتماعه بوزير الرياضة وأكد أنه سيكون يوم الأحد بعد إقامة مباراة السوبر  بـ24 ساعة حتي لا يربط أحد بين نتيجة المباراة ولقاء وزير الرياضة.

وقال رئيس نادي الزمالك : "حتي يستريح الجميع لا علاقة للاجتماع  بأي قرار يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري، ومجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازه الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف علي فريق الكرة". 

وتابع: "نتيجة  مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات".

وأضاف: "هذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر ، وهذه هي الرياضة الحقيقية، لايوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات".

وقال مرتضى منصور:" أخيرا  كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية ، والقادم أفضل إن شاء الله".

الزمالك يواصل تدريباته

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء السبت قادمة من الإمارات بعد خوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، فكرة تطبيق سياسة الدور بين محمد عواد الحارس الأساسي ومحمد صبحي الحارس البديل في مباريات الدوري المقبلة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة للاعبي الفريق الأبيض بعد خسارة لقب السوبر المحلي بعد الهزيمة من الأهلي بثنائية دون رد.

وقال المدرب للاعبين:" أنتم أبطال الدوري والكأس، والخسارة يجب أن تكون دافع قوي لكم من أجل الظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة في ظل منافسة الزمالك على الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك تدريباته اليوم الأحد للقاء إنبي المرتقب المقرر له يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك خسر لقب السوبر بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد ، وسيبدأ الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا في علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في لقاء الأهلي لتلافي تكرارها في مباراة الدوري المقبلة.

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