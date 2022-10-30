رائد زراعة الكبد يعلن إنجاز طبي ضخم .." أجرينا 970 حالة زراعة كبد

قال الدكتور علي عبد الوهاب رئيس الجمعية العالمية لجراحات الجهاز الهضمي، إنه تم زراعة كبد لـ 970 مريض داخل مصر.

وأوضح عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" أعمل رفقة فريق مميز من الاطباء الكبار بمحافظة المنصورة جميعهم متخصص في الجهاز الهضمي، مضيفا:" الحمدلله لا نرد مريض غير قادر علي تكاليف العملية".

وأضاف:" انا وفريق قمنا باجراء 970 حالة زراعة كبد بمركز في المنصورة داخل أوضتين، مخاطبا سيد علي:" احنا 5 أطباء وبفضل الله أنتجنا شغل مميز بعلاج ما يقارب الألف حالة.