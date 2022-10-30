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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحقوا حتى الموت .. 100 جثة بسبب التدافع بعيد الهالوين في سيول | فيديو وصور

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أسفر التدافع الهائل  في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالوين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصًا وإصابة مئات آخرين   بين حشد قوامه 100 ألف شخص.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، قال مسؤول من وكالة الإطفاء الوطنية في البداية إن حوالي 100 شخص أصيبوا خلال موجة الحشود المميتة ليلة السبت في منطقة إيتايون الترفيهية في سيول.

يعتقد أن 100000 شخص قد تجمعوا في إتايوان ، سيول لحضور مهرجان الهالوين في المدينة لعام 2022 ، مع حدوث الزحام بعد وقت قصير من الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

سحقوا حتى الموت

وكان المسؤولون  أكدوا في وقت سابق إصابة عشرات الأشخاص بالسكتة القلبية ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات،ولا يزال العشرات في حالة حرجة في المستشفى.

 تظهر الصور من المشهد ما لا يقل عن 25 جثة على الأرض ، مخبأة ببطانيات صفراء، كما تم تصوير صف منفصل من الجثث مغطاة ببطانيات زرقاء. 

وفقًا للمستجيبين المحليين للطوارئ ، كان العديد من الضحايا من النساء في العشرينات من العمر ، وكان معظمهم من المراهقين أو في أوائل العشرينات من العمر. 

وأضاف المسؤولون أنه يعتقد أن الناس قد سُحقوا حتى الموت بعد أن بدأ حشد كبير في التقدم في زقاق ضيق بالقرب من فندق هاميلتون ، وهو مكان احتفال رئيسي في سيول. 

 

وقالت الشرطة إن العشرات من الأشخاص يحصلون على الإنعاش القلبي الرئوي في شوارع إتايوان بينما نقل كثيرون آخرون إلى المستشفيات القريبة. 

مشهد من الحادث

وصف أحد الشهود الاحتفالية بأنها "قبر"، حيث  تظهر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة من الذعربين المحتشدين.

 

 أظهر أحد مقاطع الفيديو المؤلمة بشكل خاص عشرات الأشخاص يكافحون من أجل التنفس والوقوف على أقدامهم وسط الحشد بينما حاول عمال الإنقاذ تخليص من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الطبية من التدافع.
 

سيول الهالوين الكورية الجنوبية التدافع احتفالات

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