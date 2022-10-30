المصري: الفوز على إنبي سيعطي دفعة للاعبين في المباريات القادمة

أشاد حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري بالفوز الذي حققه الفريق البورسعيدي على نظيره إنبي بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز مساء أمس.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة Ten :" الفوز على إنبي سيعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي النادي المصري في المباريات المقبلة بالدوري خاصةً قبل فترة التوقف ، فكان من الضروري تحقيق الفوز الأول ، بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى ثم التعادل أمام بيراميدز بالجولة الثانية".

و أضاف: أشكر جميع اللاعبين على الأداء الرجولي و الروح القتالية التي ظهروا بها أمام إنبي ، كما أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ، لدعمه وثقته في الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال ، و أشكر جماهير بورسعيد و أعدهم ببذل كل الجهد حتى تتواصل انتصارات المصري و يتواجد في المكانة التي يستحقها ".