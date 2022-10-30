بيع عملة أجنبية نادرة بمبلغ خيالي

بيعت عملة ذهبية عمرها 1000 عام لإحياء ذكرى "تاج الأشواك" ليسوع المسيح والتي تم شراؤها مقابل 420 جنيهًا إسترلينيًا في عام 1992 في مزاد بمبلغ 54000 جنيه إسترليني.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كانت عملة `` Royal d'or '' النادرة للغاية واحدة من ستة عملة تم العثور عليها من كنز تم العثور عليه في دوفيل ، في نورماندي ، فرنسا ، خلال التخطيط الجديد للمدينة في عام 1861.

كانت مجموعة العملات هدية من إمبراطور القسطنطينية إلى الملك لويس التاسع ملك فرنسا عام 1239.

قصة بيع العملة

استحوذت المكتبة الوطنية في باريس على واحدة من الكنوز الدفينة في عام 1862، حيث تم بيع الباقي من قبل تجار العملات إلى هواة جمع العملات من القطاع الخاص في جميع أنحاء أوروبا.

عملة نادرة

فيما تم شراء العملة المعدنية ، التي بيعت في دار المزادات Spink & Son ، في لندن ، من قبل البائع في عام 1992 عندما دفع 450 جنيهًا إسترلينيًا مقابلها ، أي ما يعادل 1000 جنيه إسترليني اليوم.

بينما تم بيع العملة بسعر مطرقة قدره 47000 جنيه إسترليني، مع إضافة الرسوم على السعر الإجمالي المدفوع مقابل 54000 جنيه إسترليني.

