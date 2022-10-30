عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع عملة أجنبية نادرة بمبلغ خيالي

عملة نادرة
عملة نادرة

بيعت عملة ذهبية عمرها 1000 عام لإحياء ذكرى "تاج الأشواك" ليسوع المسيح والتي تم شراؤها مقابل 420 جنيهًا إسترلينيًا في عام 1992 في مزاد بمبلغ 54000 جنيه إسترليني.


ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، كانت عملة `` Royal d'or '' النادرة للغاية واحدة من ستة عملة تم العثور عليها من كنز تم العثور عليه في دوفيل ، في نورماندي ، فرنسا ، خلال التخطيط الجديد للمدينة في عام 1861.

 

كانت مجموعة العملات هدية من إمبراطور القسطنطينية إلى الملك لويس التاسع ملك فرنسا عام 1239.

قصة بيع العملة

استحوذت المكتبة الوطنية في باريس على واحدة من الكنوز الدفينة في عام 1862، حيث  تم بيع الباقي من قبل تجار العملات إلى هواة جمع العملات من القطاع الخاص في جميع أنحاء أوروبا.

عملة نادرة

 فيما تم شراء العملة المعدنية ، التي بيعت في دار المزادات Spink & Son ، في لندن ، من قبل البائع في عام 1992 عندما دفع 450 جنيهًا إسترلينيًا مقابلها ، أي ما يعادل 1000 جنيه إسترليني اليوم.

 

 بينما تم بيع العملة بسعر مطرقة قدره 47000 جنيه إسترليني، مع إضافة الرسوم على السعر الإجمالي المدفوع مقابل 54000 جنيه إسترليني.
 

عمله عاملة نادرة مبلغ خيالي جنيه إسترليني مزاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

علاقة غير شرعية بسائق.. تحريات المباحث تكشف فضائح زوجة صيدلي حلوان

مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين الثنائي شيكابالا وحسين الشحات

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

موضوعات متعلقة

سحقوا حتى الموت .. 100 جثة بسبب التدافع بعيد الهالوين في سيول | فيديو وصور

مرض مرعب يحول الحمام إلى زومبي في بريطانيا

حتى النجمة هجبها لها.. قصيدة مبكية للبلوجر إبراهيم فرج يوم زفافه| فيديو

ألمانيا تتجه إلى تقنين بيع الحشيش وتعاطيه ..تفاصيل

وفاة دي جي عالمي بشكل مفاجئ وهو نائم بمنزله.. تفاصيل

خلال جنازته.. قرد يمنح قبلة الوداع لرجل متوفى داخل نعشه |فيديو

في لقاء حصري|أحد صناع الروبوت أميكا: مشاعره غير حقيقية وسعره يصل لـ500 ألف دولار| فيديو

يوم عصيب على بريطانيا .. فوضى وعواصف وأمطار بسبب الشتاء القارص|فيديو وصور

ترشيحاتنا

مكتب في الرئاسة لتلقي الشكاوي.. السيسي يفتح ذراعيه لحل أزمات المستثمرين

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية والقنوات الناقلة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

حقيقة حل مجلس إدارة اتحاد تونس وخروج المنتخب من كأس العالم

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانوني تعويضات المقاولات وتنظيم الاتصالات..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

فيديو

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ