شاهد.. أطول قطار في العالم مكون من 100 عربة

يتألف أطول قطار ركاب في العالم من 100 عربة، متصلة امتدت لأكثر من ميل، بينما كانت تتسلل عبر جبال الألب السويسرية.

قالت شركة Rhaetian Railway (RhB) إنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار ركاب في حدث بمناسبة الذكرى 175 لنظام السكك الحديدية الشهير في سويسرا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، سافر القطار البالغ طوله 6266 قدمًا ، والمكون من 25 قطارًا متعدد الوحدات ويحمل 150 راكبًا ، عبر جبال الألب في كانتون غراوبوندن في شرق سويسرا.

قطار الأطول على الإطلاق

قال ريناتو فاسياتي ، رئيس RhB ، انه على الرغم من وجود قطارات بعضها أطول من ثلاثة كيلومترات فإن "Alpine Cruise" هو أطول قطار ركاب يتم تشغيله على الإطلاق.

وقال متحدث باسم آر.بي. تم إدراج "Alpine Cruise" ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو ، وقد سلك الطريق المتصاعد من Preda إلى Alvaneu في أقل من 45 دقيقة.

أظهرت الأرقام أن 3000 شخص شاهدوا الحدث التاريخي على شاشة عملاقة أقيمت في منتصف الطريق في الرحلة بالقرب من برجون.

