عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أطول قطار في العالم مكون من 100 عربة

أطول قطار بالعالم
أطول قطار بالعالم

يتألف أطول قطار ركاب في العالم من 100 عربة، متصلة امتدت لأكثر من ميل، بينما كانت تتسلل عبر جبال الألب السويسرية.

قالت شركة Rhaetian Railway (RhB) إنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار ركاب في حدث بمناسبة الذكرى 175 لنظام السكك الحديدية الشهير في سويسرا.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”،  سافر القطار البالغ طوله 6266 قدمًا ، والمكون من 25 قطارًا متعدد الوحدات ويحمل 150 راكبًا ، عبر جبال الألب في كانتون غراوبوندن في شرق سويسرا.

قطار الأطول على الإطلاق

قال ريناتو فاسياتي ، رئيس RhB ، انه  على الرغم من وجود قطارات بعضها أطول من ثلاثة كيلومترات  فإن "Alpine Cruise" هو أطول قطار ركاب يتم تشغيله على الإطلاق.

وقال متحدث باسم آر.بي. تم إدراج "Alpine Cruise" ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو ، وقد سلك الطريق المتصاعد من Preda إلى Alvaneu في أقل من 45 دقيقة.

 أظهرت الأرقام أن 3000 شخص شاهدوا الحدث التاريخي على شاشة عملاقة أقيمت في منتصف الطريق في الرحلة بالقرب من برجون.
 

أطول قطار العالم عربة جبال الألب السويسرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

سعر الذهب اليوم 30-10-2022 في محلات الصاغة

مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين الثنائي شيكابالا وحسين الشحات

موضوعات متعلقة

سحقوا حتى الموت .. 100 جثة بسبب التدافع بعيد الهالوين في سيول | فيديو وصور

مرض مرعب يحول الحمام إلى زومبي في بريطانيا

حتى النجمة هجبها لها.. قصيدة مبكية للبلوجر إبراهيم فرج يوم زفافه| فيديو

ألمانيا تتجه إلى تقنين بيع الحشيش وتعاطيه ..تفاصيل

وفاة دي جي عالمي بشكل مفاجئ وهو نائم بمنزله.. تفاصيل

خلال جنازته.. قرد يمنح قبلة الوداع لرجل متوفى داخل نعشه |فيديو

في لقاء حصري|أحد صناع الروبوت أميكا: مشاعره غير حقيقية وسعره يصل لـ500 ألف دولار| فيديو

يوم عصيب على بريطانيا .. فوضى وعواصف وأمطار بسبب الشتاء القارص|فيديو وصور

ترشيحاتنا

جمعية النواب العموم العرب تعقد ورشة عمل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. فيديو

الجامعة العربية تفند ما قامت به قناة الجزائر الدولية من مخالفة

بعد طرده قيادات كبرى.. إيلون ماسك يستعد لتسريح موظفين من تويتر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

حسام فريد حسنين: السوق المصرية واعدة بمجال تصنيع الطلمبات لتشجيع المنتج المحلي..فيديو

الإعلان ثم التنفيذ.. بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بعد زيادة المرتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

فيديو

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ