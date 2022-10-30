علي جمعة: يجوز مسح شعرة واحدة في الرأس عند الوضوء للصلاة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أركان الوضوء وترتيب غسل الأعضاء بشكل تفصيلي.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن أركان الوضوء ، تبدأ بالنية، ثم غسل الوجه ، ثم غسل اليدين إلى المرفقين

وأضاف علي جمعة، أن بعد ذلك يتم مسح بعض الرأس، ويجوز مسح بعض الرأس بشعرة واحدة وتجزئ في الوضوء، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين -العضم البارز على الجانبين-.

وأشار إلى أن البسملة والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء ، لو لم يفعلها المسلم يكون وضوئه صحيح ، كذلك مسح كل الرأس من سنن الوضوء.