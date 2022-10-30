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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: كولر طلب التعاقد مع صفقتين جديدتين.. والأهلي أنهى اتفاقه مع لاعب إفريقي

كولر
كولر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طلب من الإدارة التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الانتقالات الشتوية، وذلك بعد التتويج ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك . 

وأضاف شوبير  خلال برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع علي قناة "أون تايم سبورت": كولر نزل المطار وذهب الي ملعب التدريبات رفقة الفريق وخاضوا تدريباتهم بشكل طبيعي هو يسير علي نظام علمي ويحاول جعل اللاعبين في أفضل حلة علي الرغم من أني أرى، أنه كان يجب إراحة اللاعبين بعد المباراة والسفر والاحتفالات . 

وأضاف : الصفقات التي أجراها النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية ليست رائعة ولكن نستطيع القول أنها جيدة، لأن أقوى لاعبين في الدوري المصري هما إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، وبالتالي باقي اللاعبين من وجهة نظري جيدين . 

وأكمل : كولر بدأ سياسة التدوير بين اللاعبين مبكرا وهذا مارأيناه خلال المباريات الماضية ويحاول ان يكون كل اللاعبين في مستوي قوي ومستعدين للمشاركة في أي وقت . 

وأردف : الصفقات الجديدة لا يعلمها احد بعد غير كولر هو من سيختار الثنائي الجديد الذي سيضمه خلال الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن النادي الأهلي أنهى بالفعل صفقة افريقية تحت السن وقد يكون هناك صفقة أخرى. 

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : كولر يهتم باللاعبين المستبعدين اكثر من الأساسيين وهناك معدلات للجري لكل اللاعبين، ومطالب أن يصل الجميع لمتوسط وقت الجري .

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