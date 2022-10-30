فرج عامر يهنئ الخطيب بمناسبة عيد ميلاده ..شاهد

هنأ فرج عامر، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 الذى يوافق اليوم 30 أكتوبر .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك " عيد ميلاد سعيد ياكابتن وكل سنة وانت واسرتك والاهلي حبيبك الاول وكل احبائك بخير وسعادة يابيبو ".

و يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 ، ولد الخطيب في 30 أكتوبر 1954 بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وكتبت نور ابنة الخطيب رسالة مؤثرة مهنئة والدها بعيد ميلاده وقالت :"إلي الأب، الابن، الحبيب و الصديق..إلي الحب، الصدق، الإيمان و الكرامة إلي رجل كل العصور و فارس كل الأزمنة

إلي القدوة و الأمل في مستقبل أجيال إلي النفس الطيبة التي لا تقسو و لا تدنو و لا تشوبها صغائر النفوس.

وتابعت "إلي سلام النفس و سلام الروح و سلام الخُلق إلي وسام العمر الذي منحني إياه رب العالمين إلي القلب النابض بين ضلوعي و الروح الغالية التي تسري في نفسي، إليك وحدك و من غيرك..فلا غيرك يؤثرني، إليك وحدك…فأنت ثروتي و كرامتي و نعيمُ حياتي.

واختتمت "حبيبي…كل سنه و حضرتك طيب..يارب عمر طويل في صحة و سعادة و هنا يارب"