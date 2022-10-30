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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يهنئ الخطيب بمناسبة عيد ميلاده ..شاهد

صدى البلد

هنأ  فرج عامر، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 الذى يوافق اليوم 30 أكتوبر . 

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  " عيد ميلاد سعيد ياكابتن  وكل سنة وانت واسرتك  والاهلي حبيبك الاول وكل احبائك بخير وسعادة يابيبو ". 

 

و يحتفل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 68 ، ولد الخطيب في 30 أكتوبر 1954 بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وكتبت نور ابنة الخطيب رسالة مؤثرة مهنئة والدها بعيد ميلاده وقالت :"إلي الأب، الابن، الحبيب و الصديق..إلي الحب، الصدق، الإيمان و الكرامة إلي رجل كل العصور و فارس كل الأزمنة
إلي القدوة و الأمل في مستقبل أجيال إلي النفس الطيبة التي لا تقسو و لا تدنو و لا تشوبها صغائر النفوس.

وتابعت "إلي سلام النفس و سلام الروح و سلام الخُلق إلي وسام العمر الذي منحني إياه رب العالمين إلي القلب النابض بين ضلوعي و الروح الغالية التي تسري في نفسي، إليك وحدك و من غيرك..فلا غيرك يؤثرني، إليك وحدك…فأنت ثروتي و كرامتي و نعيمُ حياتي.

واختتمت "حبيبي…كل سنه و حضرتك طيب..يارب عمر طويل في صحة و سعادة و هنا يارب"

الأهلى الخطيب فرج عامر محافظة الدقهلية محمود الخطيب

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