الرجل خرف تماما.. بايدن يقع تحت وابل سخرية الجمهوريين.. شاهد

ماذا قال هذه المرة؟

سبق واعترف الرئيس الأمريكي جوبايدن ، بأنه من يضع نفسه في مواقف محرجة، لشروده بعض الوقت، وهو السبب الذي يجعله مثار للسخرية من المراقبين والجمهور.

هاجم سياسيون محافظون ينتمون في الغالب للحزب الجمهوري المنافس لحزب بايدن الديمقراطي، على تويتر زلة لسان الرئيس جو بايدن، حيث قال بايدن أن الديمقراطيين قاموا بحملات انتخابية في "54 ولاية" في عام 2018 للدفاع عن أوباما، وهذا خطأ واضح وكبير، فأمريكا ليس بها إلا خمسين ولاية فقط، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.



الغريب في الأمر إن بايدن نطق بذلك بكل ثقة، وكأن ما قاله هو الحقيقة بدون شك، متناسياً بذلك عدد الولايات في بلاده.

خلال تصريحاته في "حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا" ، أشاد بايدن بنجاح حزبه في حماية قانون الرعاية الصحية الميسرة من التفكك خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت فوكس نيوز، إن ترامب شن حملة لاستبدال قانون أوباما كير ، على الرغم من أن الديمقراطيين، كما ادعى بايدن، شنوا حملة قوية في عام 2018 لمنع حدوث ذلك.

لاتسمحوا للجمهوريين بالفوز

وحذر في خطابه من أن الحزب الجمهوري سوف يلاحق هذا النجاح لصالح رعاية الأمريكيين، إذا حصل على الأغلبية في الكونجرس.

قال بايدن في ثلث خطابه، "وبالطبع، سيحاولون (الجمهوريون) الحصول على 499 مقعدًا ، أو أيًا كان الرقم - لا يزالون مصممون على إلغاء قانون الرعاية.. إذا فعلوا ذلك، فلن يكون ذلك مزحة مع الجميع ".

54 ولاية

ثم أدلى بتصريحه الذي انتشر مثل الفيروس على السوشيال ميديا، حينما قال: "لهذا هزمناها في 2018 بعدما حاولوا القيام بذلك. لقد ذهبنا إلى 54 ولاية".

وأرجع بايدن الفضل في استتباب الأمر للقانون وليس الناس، حيث أضاف: "يظهر السبب هو في أن الناس لم يدركوا أن السبب الوحيد الذي يجعل أي شخص لديه مريض يمكنه الحصول على الرعاية الصحية هو ، قانون الرعاية بأسعار معقولة".

وحذر بايدن الناس من أخطر أمر، من أن يحول الجمهوريون دون حصول الناس على الرعاية، ذاكرًا "هذه الحماية ستزول أيضًا إذا واصل الجمهوريون طريقهم " .

على الرغم من انشغال النقاد المحافظين بعدد الولايات التي ذكرها الرئيس.

جغرافية بايدن التائهة

سخر الصحفي كولين بروت "التضخم سيء للغاية لدرجة أنه يؤثر على الجغرافيا لدى بايدن ".

انتقدت النائبة لوران روبيرت ، بايدن بسبب زلة اللسان، حيث غردت تقول "يقول جو بايدن الآن أن هناك 54 ولاية. أعتقد أنه إذا كنت تحسب حالات الإنكار والارتباك والخداع والكارثة التي تسبب فيها نظامك، فقد تكون على وشك أن تفعل شيئًا ما".

سخر توم بيفان، رئيس شركة ريل كلير بوليتيكس، من بايدن والرئيس السابق أوباما - الذي زعم ذا مرة أن هناك "57 ولاية" في خطاب ألقاه - في تغريدته، قائلاً: "يبدو أننا فقدنا ثلاث ولايات منذ عام 2008!".

الرجل خرف تمامًا

غرد الممثل والمحافظ في هوليوود روب شنايدر ،وقال " لقد ذكر بايدن إن هناك 54 ولاية في أمريكا. الخطاب التالي سيشرح 81 مليون صوت ...".

أعرب الممثل الكوميدي المحافظ تيرينس ويليامز عن أسفه على الزلة ، وكتب على تويتر ، "قال جو بايدن إنهم ذهبوا إلى 54 ولاية. فليساعدنا الرب جميعًا".

وشكك مؤيد ترامب ، رايان فورنييه، في قدرات بايدن المعرفية، قائلًا "من الواضح أن جو بايدن يعتقد أن هناك 54 ولاية. هذا الرجل خرف تمامًا".

كتب المعلق المحافظ جون كارديللو : "إن الأمر مؤلم ومحرج للمشاهدين. إنه. يحدث كل مرة يتحدث فيها".