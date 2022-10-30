عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال هذه المرة؟

الرجل خرف تماما.. بايدن يقع تحت وابل سخرية الجمهوريين.. شاهد

بايدن
بايدن

سبق واعترف الرئيس الأمريكي جوبايدن ، بأنه من يضع نفسه في مواقف محرجة، لشروده بعض الوقت، وهو السبب الذي يجعله مثار  للسخرية من المراقبين والجمهور.

 

هاجم سياسيون محافظون ينتمون في الغالب للحزب الجمهوري المنافس لحزب بايدن الديمقراطي، على تويتر زلة لسان الرئيس جو بايدن، حيث قال بايدن أن الديمقراطيين قاموا بحملات انتخابية  في "54 ولاية" في عام 2018 للدفاع عن أوباما، وهذا خطأ واضح وكبير، فأمريكا ليس بها إلا خمسين ولاية فقط، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.
 

الغريب في الأمر إن بايدن نطق بذلك بكل ثقة، وكأن ما قاله هو الحقيقة بدون شك، متناسياً بذلك عدد الولايات في بلاده.

خلال تصريحاته في "حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا" ، أشاد بايدن بنجاح حزبه في حماية قانون الرعاية الصحية الميسرة من التفكك خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت فوكس نيوز،  إن  ترامب شن حملة لاستبدال قانون أوباما كير ، على الرغم من أن الديمقراطيين، كما ادعى بايدن، شنوا حملة قوية في عام 2018 لمنع حدوث ذلك.

 

لاتسمحوا للجمهوريين بالفوز

وحذر في خطابه من أن الحزب الجمهوري سوف يلاحق هذا النجاح لصالح رعاية الأمريكيين، إذا حصل على الأغلبية في الكونجرس.

قال بايدن في ثلث خطابه، "وبالطبع، سيحاولون (الجمهوريون) الحصول على 499 مقعدًا ، أو أيًا كان الرقم - لا يزالون مصممون على إلغاء قانون الرعاية.. إذا فعلوا ذلك، فلن يكون ذلك مزحة مع الجميع ".

 

54 ولاية

ثم أدلى بتصريحه الذي انتشر مثل الفيروس على السوشيال ميديا، حينما قال: "لهذا هزمناها في 2018 بعدما حاولوا القيام بذلك. لقد ذهبنا إلى 54 ولاية".

وأرجع بايدن الفضل  في استتباب الأمر للقانون وليس الناس، حيث أضاف: "يظهر السبب هو في أن الناس لم يدركوا أن السبب الوحيد الذي يجعل أي شخص لديه مريض يمكنه الحصول على الرعاية الصحية هو ، قانون الرعاية بأسعار معقولة".

وحذر  بايدن الناس من أخطر أمر، من أن يحول الجمهوريون دون حصول الناس على الرعاية، ذاكرًا "هذه الحماية ستزول أيضًا إذا واصل الجمهوريون طريقهم " .

على الرغم من انشغال النقاد المحافظين بعدد الولايات التي ذكرها الرئيس.

جغرافية بايدن التائهة

 

سخر الصحفي كولين بروت  "التضخم سيء للغاية لدرجة أنه يؤثر على الجغرافيا لدى بايدن ".

 

انتقدت  النائبة لوران روبيرت ، بايدن بسبب زلة اللسان، حيث غردت تقول "يقول جو بايدن الآن أن هناك 54 ولاية. أعتقد أنه إذا كنت تحسب حالات الإنكار والارتباك والخداع والكارثة التي تسبب فيها نظامك، فقد تكون على وشك أن تفعل شيئًا ما".

سخر توم بيفان، رئيس شركة ريل كلير بوليتيكس، من بايدن والرئيس السابق أوباما - الذي زعم ذا مرة أن هناك "57 ولاية" في خطاب ألقاه - في تغريدته، قائلاً: "يبدو أننا فقدنا ثلاث ولايات منذ عام 2008!".

 الرجل خرف تمامًا

غرد الممثل والمحافظ في هوليوود روب شنايدر ،وقال " لقد ذكر بايدن إن هناك 54 ولاية في أمريكا. الخطاب التالي سيشرح 81 مليون صوت ...".

أعرب الممثل الكوميدي المحافظ تيرينس ويليامز عن أسفه على الزلة ، وكتب على تويتر ، "قال جو بايدن إنهم ذهبوا  إلى 54 ولاية. فليساعدنا الرب جميعًا".

وشكك مؤيد ترامب ، رايان فورنييه،  في قدرات بايدن المعرفية، قائلًا   "من الواضح أن جو بايدن يعتقد أن هناك 54 ولاية. هذا الرجل خرف تمامًا".

كتب المعلق المحافظ جون كارديللو : "إن الأمر مؤلم ومحرج للمشاهدين. إنه. يحدث كل مرة يتحدث فيها".

 

 

لاتسمحوا للجمهوريين بالفوز بايدن بايدن نطق الغريب في الأمر اعترف الرئيس الأمريكي جوبايدن يضع نفسه مواقف محرجة هاجم سياسيون محافظون زلة لسان الرئيس جو بايدن جغرافية بايدن التائهة الرجل خرف تمام ا بايدن الديمقراطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

موضوعات متعلقة

العالم لا ينقصه أزمات جديدة.. لماذا أوقفت روسيا صفقة الحبوب الآن؟

الأمر لم يعد سرًا.. حيلة أوروبية للاستيلاء على مليارات من الشعب الروسي

تحذير خطير لمنظمة الصحة العالمية من أمراض مهلكة بـ إثيوبيا

ماذا قال خبراء الاقتصاد في العالم بعد القرار التاريخي للبنك المركزي ؟

انتظرها لأشهر طويلة.. اقتراب ساعة بوتين الحاسمة للنيل من أمريكا

نار احتجاجات إيران تتواصل .. فهل ستعمل العقوبات الغربية على ردع الحكومة؟

دي شوتر مسئول أممي كبير برتبة إنسان: التمييز ضد الفقراء جريمة

لا تعودوا الآن.. الحكومة الأوكرانية تحث اللاجئين على البقاء في دول أوروبا

ترشيحاتنا

الجثمان الحائر| تفاصيل مأساوية في إنهاء حياة فران الفيوم على يد صديقه |شاهد

الرجل خرف تماما.. بايدن يقع تحت وابل سخرية الجمهوريين.. شاهد

بعد عودة النني.. آرسنال في مهمة استعادة الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

ماتت والدتها وهى تجهز عشاء الزفاف| القصة الكاملة لمأساة عروس سوهاج

استمرار التراجع في أسعار الذهب العالمية

البانيه بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق ووزارة الزراعة |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

فيديو

عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

تفاصيل جديدة.. علاقة غير شرعية بين زوجة صيدلي حلوان وسائق أوبر |فيديوجراف

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ