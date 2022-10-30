مستجدات بورصة الذهب وسعر الدولار.. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية وأسعار الذهب اليوم الأحد 30-10-2022 وحالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

طقس معتدل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 20



الإسكندرية 26 20



الإسماعيلية 27 20



الدقهلية 28 19



الغردقة 31 22



المنيا 28 18

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-10-2022



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 30-10- 2022



أسعار الذهب



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1394 جنيهات للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1220 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1046 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل9760 جنيها.



الدولار يسجل 22.99 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 22.99 جنيه للبيع، و22.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 23.02 جنيه للبيع و22.88 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 62.61 جنيه للبيع و26.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.12 جنيه للبيع و6.08 جنيه للشراء.