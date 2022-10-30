عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار التراجع في أسعار الذهب العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمرت أسعار الذهب العالمية في تسوية تعاملات مساء أمس السبت، في تراجعها القياسي لليوم الرابع على التوالي، بعدما سجلت خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، وسط ارتفاع حاد الدولار الأمريكي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.04% مسجلة 1,648.30 دولار للأونصة.

وتزامن مع انخفاض أسعار الذهب ارتفاع الدولار ليصبح المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

محلل اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة.. فيديو

تراجع الدولار وسط رهانات على بنك الاحتياطي الفيدرالي.. وتحسن وضع الإسترليني مع تولي سوناك

أسعار السبت

وفي ختام تسوية الأسبوع الماضي، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.3% مسجلة 1644.80 دولار للأونصة، فيما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 19.17 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 1.8% إلى 942.13 دولار. ونزل البلاديوم 2.4% إلى 1895.46 دولار.

ارتفاع حاد للدولار

واصل الدولار الأمريكي الارتفاع وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل.

وفجر اليوم الأحد، وصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 110.545 مرتفعًا بنسبة 0.8%.

ومساء الخميس، وصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين 0.80%، إلى 110.425.

وجاء صعود الدولار الأمريكي بعد إعلان بيانات أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.6% سنويا في الربع الماضي، منهيا تراجعا على مدى ربعين، مما أثارا المخاوف من ركود الاقتصاد.

رغم التضخم العالمي.. شركات النفط تحقق أرباحا قياسية مع ارتفاع أسعار الطاقة.. وإدارة بايدن في ورطة

التضخم مستمر.. لماذا لا ينجح البنك المركزي الأمريكي في السيطرة على الأزمة الأسوأ منذ عقود؟

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" عن محللين قولهم إن ارتفاع الدولار قد يمحو أكثر من 10 مليارات دولار من أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثالث ما يزيد الضغط على الشركات التي تصارع بالفعل مع ارتفاع الأسعار والتوقعات القاتمة للاقتصاد، حيث أثرت قوة الدولار على أرباح الشركات الأمريكية العام الجاري، مما أثر على جميع القطاعات.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 17% في أول 3 أرباع من 2022 مسجلاً أعلى مستوى في 20 عامًا، في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مطلع نوفمبر، حيث قد يناقشون استراتيجيات استكمال دورة التشديد النقدي الأكثر تشددًا منذ 40 سنة.

 

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب الدولار سعر الدولار أسعار الدولار الفيدرالى الامريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

موضوعات متعلقة

سعر الدولار يواصل الصعود عالميا.. الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة في ديسمبر

محلل اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة.. فيديو

تراجع الدولار وسط رهانات على بنك الاحتياطي الفيدرالي.. وتحسن وضع الإسترليني مع تولي سوناك

ارتفاع الأسهم الأوروبية علي أمل إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة

الفيدرالي يحبس الأنفاس.. العالم يستعد لجولة جديدة من رفع أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

الجثمان الحائر| تفاصيل مأساوية في إنهاء حياة فران الفيوم على يد صديقه |شاهد

الرجل خرف تماما.. بايدن يقع تحت وابل سخرية الجمهوريين.. شاهد

بعد عودة النني.. آرسنال في مهمة استعادة الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

ماتت والدتها وهى تجهز عشاء الزفاف| القصة الكاملة لمأساة عروس سوهاج

استمرار التراجع في أسعار الذهب العالمية

البانيه بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق ووزارة الزراعة |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

فيديو

عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

تفاصيل جديدة.. علاقة غير شرعية بين زوجة صيدلي حلوان وسائق أوبر |فيديوجراف

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ