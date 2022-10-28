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محلل اقتصادي: الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة.. فيديو

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال الدكتور محمد شادي، محلل وخبير اقتصادي، إن الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة.

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وأضاف الدكتور محمد شادي، محلل وخبير اقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "التاسعة"،: "العالم في سباق حاليا لرفع أسعار الفائدة"، موضحا: "هذا السباق جاء بسبب أن الفيدرالي الأمريكي يحاول السيطرة على معدلات التضخم بأمريكا".

وأشار: "معدلات التضخم في أمريكا وصلت لأعلى مستويات لها منذ 40 سنة"، مضيفا: "هناك إجراءات كثيرة يحاول من خلالها الفيدرالي الأمريكي السيطرة على معدلات التضخم منها رفع سعر الفائدة".

وقال الدكتور محمد شادي، محلل وخبير اقتصادي،: "رفع سعر الفائدة يجعل المواطنون يفضلون الادخار على الإنفاق، ومن خلال ذلك يستطيع السيطرة على التضخم".

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