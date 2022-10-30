محافظ أسيوط يلتقي رئيس جهاز تعمير الوادي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس هشام عبدالسلام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بقرى مركزي "منفلوط وديروط" ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور العميد مهندس أحمد شبانة مدير مشروعات الكهرباء بالجهاز والمهندس محمد عادل دياب مدير عام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومى لتطوير الريف المصري.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي يقوم الجهاز بتنفيذها وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وفقا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.



وأشار محافظ أسيوط – خلال اللقاء – إلى متابعته المستمرة والميدانية لتنفيذ المشروعات من خلال الاجتماعات المستمرة مع كافة الجهات المعنية وجولاته الميدانية بالقرى والنجوع بالإضافة إلى متابعته لتقارير دار الهندسة ورؤساء المراكز لتلافي كافة الملاحظات مشددًا على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ واستكمال كافة المرافق للمشروعات قبل تسليمها.



وقال محافظ أسيوط إن المشروعات الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 7 مراكز بالمحافظة ويقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 366 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 28 مشروع بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ليصل إجمالي عدد المشروعات 1930 مشروع بتكلفة إجمالية 43 مليار 598 مليون جنيه.



وأشاد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد بدعم الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المشروعات وفقًا لمعايير الجودة والمتابعة المستمرة لها فضلًا عن توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالقرى المستهدفة لسرعة التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للأعمال مستعرضًا المشروعات الخدمية التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط بالمحافظة في كافة القطاعات تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصري مضيفًا إنه جار دراسة إنشاء مشروعات المجمعات الحرفية والصناعية بالمركزين مؤكدًا أن نسب الإنجاز في المشروعات الجارية بلغت 90% تقريبًا حتى الآن وجاري العمل لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية وكذلك خطة رصف الطرق بالقرى التي يجري العمل بها.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.