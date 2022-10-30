اسمع واتكلّم .. الأزهر يدشن النسخة الثانية من حوار المؤسسات الدينية والشباب|صور

انطلقت صباح اليوم، فعاليات النسخة الثانية لمنتدى "الشباب والمؤسسة الدينية .. اسمع واتكلّم" الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الشباب هم الحاضر والمستقبل

أشار الدكتور نظير عياد، المشرف على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأزهر الشريف بكل قطاعاته يعمل لمحاولة الكشف عما يدور من قضايا وإبداء الرأي الشرعي فيها بما يناسب العقل والمنطق.

وأضاف عياد، في كلمته خلال النسخة الثانية من منتدى "الشباب والمؤسسة الدينية .. اسمع وتكلّم" الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ان هذا المنتدي يؤكد على أن التطرف لا يقف عند الحد المادي وإنما يصل إلى العقول، ولذلك لابد من التنسيق بين المؤسسات وشباب هذه الأمة باعتبار أن الشباب هم الحاضر والمستقبل وبالتالي لابد من الاستماع إليهم ومشاركتهم الرأي.

وأشار إلى أن مرصد الأزهر قام بهذه الخطوة للتأكيد على أن التطرف لا يقتصر على القتل والتدمير والافساد في الأرض وإنما يصل إلى العقول لتخريبها.

جاء ذلك بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والإعلاميين، ونحو ٣٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

تعزيز لغة الحوار والتواصل

ويسعى المنتدى إلى تعزيز لغة الحوار والتواصل بين الشباب والمؤسسة الدينية، ودعم دور الشباب في بناء واستقرار الأوطان. وعلى مدار اليوم تقام أربع محاضرات تتناول مفهوم الحرية وضوابطها، والحوار وأثره في مكافحة التطرف وصنع السلم الإنساني، إلى جانب ما يتداول من أفكار في المجتمع حول المرأة لبيان مدى دقتها بناء على ما جاء في الشريعة الإسلامية. كما تناقش رابع محاضرات المنتدى ما ينتشر من أفكار منحرفة تخالف الفطرة الإنسانية السوية وكيفية التصدي لها وحماية النشء والشباب من تبعاتها الخطيرة.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المنتدى قد انطلقت عام ٢٠١٨م، وخلالها تم مناقشة أبرز القضايا المعاصرة سعيًا منه لزيادة وعي الشباب في ظل التطور الرقمي لتمكينهم من التمييز بين الصحيح والفاسد من الأفكار المتداولة أمامهم يوميًّا.