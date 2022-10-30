عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اسمع واتكلّم .. الأزهر يدشن النسخة الثانية من حوار المؤسسات الدينية والشباب|صور

وكيل الأزهر الشريف
وكيل الأزهر الشريف

انطلقت صباح اليوم، فعاليات النسخة الثانية لمنتدى "الشباب والمؤسسة الدينية .. اسمع واتكلّم" الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

الشباب هم الحاضر والمستقبل

أشار الدكتور نظير عياد، المشرف على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأزهر الشريف بكل قطاعاته يعمل لمحاولة الكشف عما يدور من قضايا وإبداء الرأي الشرعي فيها بما يناسب العقل والمنطق.

وأضاف عياد، في كلمته خلال النسخة الثانية من منتدى "الشباب والمؤسسة الدينية .. اسمع وتكلّم" الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ان هذا المنتدي يؤكد على أن التطرف لا يقف عند الحد المادي وإنما يصل إلى العقول، ولذلك لابد من التنسيق بين المؤسسات وشباب هذه الأمة باعتبار أن الشباب هم الحاضر والمستقبل وبالتالي لابد من الاستماع إليهم ومشاركتهم الرأي.

وأشار إلى أن مرصد الأزهر قام بهذه الخطوة للتأكيد على أن التطرف لا يقتصر على القتل والتدمير والافساد في الأرض وإنما يصل إلى العقول لتخريبها.
جاء ذلك بحضور أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والإعلاميين، ونحو ٣٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

تعزيز لغة الحوار والتواصل

ويسعى المنتدى إلى تعزيز لغة الحوار والتواصل بين الشباب والمؤسسة الدينية، ودعم دور الشباب في بناء واستقرار الأوطان. وعلى مدار اليوم تقام أربع محاضرات تتناول مفهوم الحرية وضوابطها، والحوار وأثره في مكافحة التطرف وصنع السلم الإنساني، إلى جانب ما يتداول من أفكار في المجتمع حول المرأة لبيان مدى دقتها بناء على ما جاء في الشريعة الإسلامية. كما تناقش رابع محاضرات المنتدى ما ينتشر من أفكار منحرفة تخالف الفطرة الإنسانية السوية وكيفية التصدي لها وحماية النشء والشباب من تبعاتها الخطيرة.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المنتدى قد انطلقت عام ٢٠١٨م، وخلالها تم مناقشة أبرز القضايا المعاصرة سعيًا منه لزيادة وعي الشباب في ظل التطور الرقمي لتمكينهم من التمييز بين الصحيح والفاسد من الأفكار المتداولة أمامهم يوميًّا.

 

الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الشباب والمؤسسة الدينية تعزيز لغة الحوار والتواصل رئيس جامعة الازهر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية مجمع البحوث الاسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

فرصة الجرام بـ 1037 جنيه.. تراجع فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تخطى الـ 24 جنيهًا.. ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

مصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان بدمنهور

لبنان.. عون يوجه ضربة قوية لحكومة ميقاتي قبل ترك منصبه

فتح باب الحجز بوحدات الإسكان في القاهرة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

الكرملين يكشف شرطًا لانطلاق الحوار بين بوتين وبايدن

بغطاء الرأس.. محمد رمضان يثير الجدل فى حفله الجديد.. فيديو

على طريقة ستالين.. بوتين يستخدم 3 أشخاص يشبهونه للتمويه| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

شبح عودة كوفيد للعالم مرة أخرى.. 200 مليون تحت الإقامة الجبرية بالصين

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

فيديو

هانى شاكر الأصلح.. على الحجار يكشف سر رفضه الترشح لنقابة الموسيقيين |فيديو

عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

تفاصيل جديدة.. علاقة غير شرعية بين زوجة صيدلي حلوان وسائق أوبر |فيديوجراف

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ