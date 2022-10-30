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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

80 % من سكان العالم يعتمدون عليها.. هل الحجامة علاج أم وهم؟|فيديو

الحجامة
الحجامة

عرضت الفضائية العربية تقريراً عن العلاج باستخدام الحجامة وهي نوع ضمن العلاج بالطب البديل.

وأوضح التقرير، أن بعض الأطباء  أدوا على عدم وجود أي فائدة صحية للحجامة، مضيفاً أن 80% من سكان العالم يعتمدون على الطب البديل، بما فيها الحجامة، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

هل الحجامة تشفي من الأمراض؟

وأكد التقرير، أن هذا النوع من العلاج موجود منذ وجود البشر، وهو جزء من العادات والثقافات، لافتاً إلى أن الحجامة غير مدرجة في أي كتاب من كتب كلية الطب.

وأضاف التقرير، أن الحجامة أحدى طرق الاستشفاء، وهي متوفرة في جميع دول العالم، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بالدم الفاسد.

وأشار التقرير إلى أن الحجامة تجعل المخ يفرز عدة هرمونات، تساعد الجسم على الاستشفاء، لكن الحجامة لا تشفي من الأمراض، هي تحسن من الأوجاع والأعراض المزمنة.

 

 

 

الفضائية العربية الحجامة الاستشفاء الأمراض الطب البديل العالم

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