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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من أوزان أسطوانات الغاز وجودة الدقيق.. حملة مكبرة من تموين مطروح

تموين مطروح يتابع
تموين مطروح يتابع الاسعار

تفقد  حسن كمال الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح   عددا من المنشآت التموينية الهامة بالمدينة والتأكد من أن العمل بها يسير على الوجه المعتاد دون معوقات أو مشاكل .

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حيث قام   بالمرور  على مصنع تعبئة البوتاجاز  لمتابعة سير العمل به والالتزام بضبط أوزان الأسطوانات وتوفيرها للمواطنين حيث تم عمل جشني علي أوزان الأسطوانات للتأكد من مدي مطابقتها للأوزان المقررة و توفيرها بالكميات المطلوبة.


كما قام بالمرور على مطاحن الدقيق العاملة بالمدينة ( مطحن الأخوة ومطحن أبو علي ) حيث تم التأكد من جودة الدقيق المنتج و تسليم كميات الدقيق المقررة للمخابز البلدية و تم عمل جشني للتأكد من أوزان اجولة الدقيق المعبأة و كذلك جودة الدقيق المعبأ داخلها.

 

وأكد مدير التموين أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء  خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أي مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

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