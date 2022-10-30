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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض الكتاب الفرنسي السادس بكلية الآداب جامعة أسيوط

إفتتاح معرض الكتاب
إفتتاح معرض الكتاب الفرنسي بكلية الآداب بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط أن معرض الكتاب الفرنسي يعد مناسبة وعرسا ثقافيا تتبنى إقامته الجامعة للارتقاء بمستوي الثقافة والوعي لدي طلاب الجامعة , مشيرا إلى أن الجامعة حريصة علي إنتظام عقد المعرض سنوياً وذلك في إطار القيام بدورها المجتمعي والتنويري والتثقيفي بإعتبارها منارة تعليمية وتنويرية , فضلاً عن سعيها في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوي الفكري لدي طلابها وتوفير مصادر معلوماتية موثوقة ومراجع بحثية تخدم الطلاب وكافة الباحثين.

وفي هذا الإطار إفتتحت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعمال " معرض الكتاب الفرنسي " في نسخته السادسة علي التوالي بمقر مركز دراسات اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة ,  وذلك بحضور الدكتورة نها رزق مدير مركز دراسات اللغة الفرنسية , الدكتور محمد عبد الحميد سويلم الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية,  الدكتور صلاح صبري المدرس بقسم اللغة الفرنسية ومنسق برنامج الترجمة الفرنسية , الدكتورة مروة عبد العزيز المدرس بقسم اللغة الفرنسية ,الدكتور محمد خلف عضو هيئة تدريس بقسم المناهج بكلية التربية , الأستاذ هاني عبد اللطيف ممثل شركة أبو الهول للنشر , فضلاً عن لفيف من العاملين بالمركز وطلاب وطالبات الجامعة . 

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و خلال الإفتتاح أكدت الدكتورة مها غانم علي حرص إدارة الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعد أنشطة ثقافية تساهم في تكوين حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدي طلابها بما يدعم قدرتهم علي التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة , فضلاً عن خدمة الباحثين وطلاب وطالبات الجامعة , مشيرةً إلي أن تنظيم معرض الكتاب بالجامعة سنوياً في نسخته السادسة يأتي في إطار إهتمام الجامعة بتكوين مجتمع محب للقراءة والإطلاع والتعرف علي ثقافة الشعوب الأخري بما يساهم في رفع وتعزيز مستوي الوعي المعرفي والتنوع الفكري , موضحةً أن الجامعة تؤمن بأهمية نشر الثقافة بما يحقق الهدف الرئيسي وهو إتاحة الفرصة أمام الجميع لإقتناء الكتب وتنمية عادة القراءة وزيتدة المهارات اللغوية لدي طلاب الجامعة. 

وحول تفاصيل المعرض صرحت الدكتورة نها رزق أن المعرض موضحةً تمتد فعالياته علي مدار خمسة أيام في الفترة من 30 أكتوبر وحتي 3 نوفمبر ويضم أكثر من 1000 كتاب باللغة الفرنسية والمتنوعة بين الكتب التعليمية للمبتدئين في اللغة الفرنسية والكتب التراثية والروايات والمجلات والقواميس والمعاجم المتخصصة في الإقتصاد والمالية والزراعة وكتب أدب وثقافة فرنسية ومسرحيات وكتب للأطفال , وذلك بأسعار خاصة  وبخصم 25% للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والدارسين بالمركز .

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