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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض لتوزيع أجهزة كهربائية وملابس جديدة مجانًا على 200 أسرة بميت غمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت جمعية الاورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية وفى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، معرض لتوزيع الملابس الجديدة وللأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان وذلك تحت رعاية محافظ الدقهلية ، ليستفاد به 200 أسرة ضمن الاسر الاكثر احتياجًا بقرى كفر علي واوليله وكفر الجوهري وبشالوش وسنتماي بمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويضم المعرض أجهزة منزلية معمرة " أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات) وغيرها من الأجهزة المعمرة، بالاضافة الى توزيع الملابس الجديدة .

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان فرق العمل وجدت أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وأبسط الأجهزة الكهربائية وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها من أثاث مناسب وأجهزة كهربائية ضرورية.

وأوضح أن معارض الملابس الجديدة والأثاث والأجهزة الكهربائية تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة .

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محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية جمعية الاورمان التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الأسر الاولى بالرعاية حافظة الدقهلية

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