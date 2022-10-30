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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تستطلع رأي جمهورها حول الأفضل بين كريستيانو وميسي

صدى البلد

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، فيديو سألت فيه متابعيها أيهما يفضلون: ميسي أك كريستيانو؟،  وعدت أنها ستقول أيهما تفضل.

وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وانهالت عليها أراء المتابعين ما بين جمهور ميسي وكريستيانو.

وكانت لقاء وعدت جمهورها أن تبدي رأيها في اللاعبين، وعلقت: “رونالدو”.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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