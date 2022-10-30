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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أسامة عبد الخالق: مصر تعتزم إطلاق مبادرة مهمة في "يوم المياه" ضمن فعاليات COP27

السفير اسامة عبد
السفير اسامة عبد الخالق خلال الحدث الخاص في نيويورك

 نظمت البعثة المصرية بنيويورك حدثاً خاصاً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC تحت عنوان "المياه في COP27"، والذي عقد على هامش أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه UN2023 Water Conference

وشهدت الفعالية مشاركةً رفيعة المستوي ضمت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسكرتير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، وسكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، ومبعوثي المياه لهولندا وطاجكستان منسقي المسار الأممي للمياه، إضافة لأكثر من ٨٠ من السفراء والدبلوماسيين من وفود الدول لدي الأمم المتحدة.  

وخلال الحدث الخاص، أعلن السفير "أسامة عبد الخالق" مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن اعتزام الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 إطلاق مبادرة "العمل للتكيف والقدرة على التحمل المائي Action on Water Adaptation and Resilience" (AWARe) خلال "يوم المياه" المقرر عقده ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ COP27.

 وأوضح مندوب مصر الدائم أن المبادرة تأتي استجابة للنداءات الدولية لتعزيز ترابط عمل "المياه والمناخ" في مواجهة الجفاف والتصحر ونُدرة المياه والفيضانات، وفقاً للأبحاث العلمية وبدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، إذ ستعمل مبادرة AWARe على تعزيز قدرات  الدول، خاصة في قارتنا الأفريقية، في مجالات رفع كفاءة إدارة المياه ونُظمها المتكاملة، وتوفير نُظم الإنذار المُبكر للوقاية من الكوارث، والتعاون في مجال التكيف مع آثار التغير المناخي.

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