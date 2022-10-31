بوصة السيارات | 30 ألف جنيه زيادة أسعار اوبل كروس لاند 2023 .. تفاصيل

تشهد النسخة اوبل كروس لاند 2023 زيادة سعرية جديدة يتم تطبيقها بداية من نوفبر القادم، حيث قدرت تلك القيمة بنسبة بلغت 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

اوبل كروس لاند 2023

الاسعار الجديدة للسيارة اوبل كروس لاند 2023

تقدم السيارة اوبل كروس لاند 2023 عبر فئتين من التجهيزات، حيث بلغت القيمة السعرية الجديدة للفئة الاولى Elegance نحو 550 الف جنيه بدلًا من 520 الف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية كاملة التجهيزات بسعر رسمية يبلغ 580 الف جنيه بدلاً من 550 الف جنيه.

اوبل كروس لاند 2023

المواصفات الفنية للسيارة اوبل كروس لاند 2023

تضم السيارة اوبل كروس لاند 2023 محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بينما يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.

اوبل كروس لاند 2023

حيث يضخ محرك السيارة اوبل كروس لاند 2023 قوة قدرها 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

اوبل كروس لاند 2023

ويبلغ متوسط استهلاك اوبل كروس لاند 2023 من الوقود 5.4 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية تصل لـ 17 بوصة، فيما تضم عدة تجهيزات منها، شاشة 7 بوصة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية والتحكم.