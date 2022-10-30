سوزان نجم الدين تتحدث لأول مرة عن أبويها في صاحبة السعادة غدا

في سهرة فنية مميزة تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس غداً النجمة سوزان نجم الدين في حلقة خاصة مليئة بالأسرار والحكايات الخاصة والفنية التى تكشفها لأول مرة سوزان نجم الدين .



تحدثت سوزان عن علاقتها بأبنائها وكيف استطاعت ان تحقق التوازن بين تربية اطفالها وبين التمثيل لاسيما أن سوزان كشفت أنها كانت شخصية صارمة ومنظمة جدا في المنزل مع أبنائها.

ولأول مرة تتحدث سوزان نجم الدين عن نشأتها وبداية دخولها مجال التمثيل في سوريا وفي مصر وعن علاقتها بوالديها وأن والدها كان يشغل عضو بمجلس الأمه وقد عاش في مصر لسنوات طوال قبل أن يرتبط بوالدتها.



وتتحدث سوزان في الحلقة عن العديد من كواليس تصوير أعمالها الفنية والمخاطر الحقيقية التى تعرضت لها منها سقوطها في حفرة مليئة بالسياخ الحديدية والصخور أثناء تصوير دورها "روز" في مسلسل "الشوق"، وثم إنتقلت سوزان إلى مطبخ صاحبة السعادة وقدمت عدة أكلات مصرية وسوريه في فقرة مليئة بالضحك والحكايات التى تعرضت لها فى المطبخ.



بالإضافة إلى أسرار كثيرة سنعرفها خلال هذه الحلقة برنامج "صاحبة السعادة" يعرض غداً الإثنين على قناة dmc، في الساعة الحادية عشرة مساء.