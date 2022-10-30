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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. ضبط كميات من السلع الغذائية ممنوعة من التوزيع

ضبط سلع غذائية
ضبط سلع غذائية

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط مخزن لتوزيع المواد الغذائية احتكر سلعاً غذائية استراتيجية، ومنعها من التوزيع لفترة طويلة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2021، وتم التحفظ على 3380 كرتونة زيت طعام بإجمالي 20280 زجاجة زيت بإجمالي وزن 16.2 طن تقريبًا، وتاريخ إنتاجها عام 2021.
 

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كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مستحضرات تجميل يزاول نشاطه دون ترخيص وتم التحفظ على 6120 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

 كما جرى ضبط سيارة نقل لتوزيع المواد الغذائية، وتم التحفظ على 120 كيس ملح بوزن 240 كجم ملح طعام دون فواتير تدل على مصدره.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر لبائع سجائر يبيعها بأزيد من التسعيرة، وضبط مخزن مواد غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر ودون فواتير وتم التحفظ 250 علبة جبن بوزن نصف كجم للواحدة، كما تم تحرير محضرين لصاحب مخبز وبقالة، لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين، وتحرير محضرين لأنشطة تجارية دون ترخيص "أدوات كهربائية- أدوات صحية"، وتحرير محضرين محضر حيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل على مصدرها بمحال بقالة وتم التحفظ على 13 كرتونة تونة مستورد، وتم التحفظ على المضبوطات.

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