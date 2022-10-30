حقه عشان كسب الزمالك.. تعليق مثير من خالد الغندور على احتفالات الأهلي بالسوبر

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على احتفالات النادي الأهلي بالفوز ببطولة السوبر، على حساب الفريق الأبيض، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “طبعا من حق الاهلي يفرح فرحة كبيرة جدا عشان كسب الزمالك”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على نظيره الزمالك، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي بطلاً للسوبر

ووصل النادي الأهلي إلى البطولة رقم 12 في تاريخه بعد فوزه ببطولة السوبر المصري لموسم 2020-2021.