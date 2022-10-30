كسر في القدم.. تفاصيل إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك.. شاهد

خضع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، لفحوصات طبية وأشعة، للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وغادر أحمد فتوح المباراة التي خسرها فريقه الزمالك، مصابا في الشوط الأول.

وأثبتت الفحوصات والأشعة التي خضع لها أحمد فتوح، إصابته بكسر في عظمة وجه القدم.

ومن المنتظر، أن يضع أحمد فتوح قدمه في “الجبس” بداية من غدا الإثنين.

ويغيب فتوح عن المشاركة مع الزمالك لمدة تتراوح ما بين أسبوعين لثلاث أسابيع.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء أول أمس، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري.