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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسم صفري دي ما نسمعهاش تاني.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة بعد فوز الأهلي بالسوبر| شاهد

صدى البلد

نشر الفنان نبيل الحلفاوى ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصير “ تويتر ”. 

 

وكتب نبيل الحلفاوى " للعلم.. السوبر ده بتاع الموسم اللي فات .. موسم صفري دي ما نسمعهاش تاني ".

 

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

 

و يلتقي الأهلي بالداخلية يوم الأربعاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.


ويدخل المارد الأحمر، مواجهة الداخلية بمعنويات مرتفعة بسبب تتويجه بلقب السوبر، على حساب الزمالك، الذي تلقى هزيمة بثنائية خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أول أمس الجمعة الموافق 28 من أكتوبر الجاري.

 

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