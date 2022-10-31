رئيس وزراء اليابان يهنيء لولا دا سيلفا على فوزه في الانتخابات البرازيلية

بعث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو رسالة إلى الزعيم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

وقال كيشيدا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين - إن البرازيل شريك استراتيجي لليابان، كما أعرب عن أمله في العمل مع لولا دا سيلفا لتطوير العلاقات الجيدة بين البلدين.

يذكر أن لولا دا سيلفا كان قد تفوق على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، حيث حصل دا سيلفا على 9ر50 % من الأصوات، فيما صوت 1ر49 % لبولسونارو، وذلك بحسب ما أظهرته نتائج فرز 99 % من أصوات الناخبين.