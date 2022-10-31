أطلقت شركة هونر Honor الصينية أحدث هاتف ذكي Play 40 Plus الأسبوع الماضي في الصين.

ويتميز الهاتف الجديد بحزمة من المواصفات المميزة بجانب سعر رخيص للغاية، فيقدم الهاتف معالج قوي نوع Dimensity 700 وبطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، ولحسن الحظ فإن الهاتف متاح للشراء الآن في السوق المحلي للشركة بالصين.

ووفقا لموقع جيز مو شينا التقني، يتكلف الإصدار الأساسي لهاتف Honor Play 40 Plus حوالي 165 دولارًا أمريكيًا (حوالي 4000 جنيه مصري) ، ويحتوي الإصدار الأساسي على سعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام + 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

وبسعر حوالي 193 دولارًا (حوالي 4600 جنيه مصري) للإصدار بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين ، و حوالي 221 دولارًا (حوالي 5300 جنيه مصري) للإصدار سعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية.

ويعد الهاتف متاح الآن للشراء بأربعة ألوان: الأسود، والفضي، والأزرق، والبنفسجي.

Honor تبدأ مبيعات هاتفها الجديد بـ 4000 جنيه

مواصفات هاتف Honor Play 40 Plus

ويتميز الهاتف بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 700 وبطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة. و وفقًا لـ Honor ، بمجرد شحنها بالكامل ، يمكن أن توفر ما يصل إلى 23 ساعة من وقت تشغيل الفيديو ، و يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 22.5 وات.

ويحتوي هاتف Honor Play 40 Plus على شاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.74 بوصة مع فتحة على شكل نوتش. والشاشة لديها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ،و تبلغ جودتها HD + بكسل، بدقة 720 × 1600 بكسل.

يضم هاتف Honor Play 40 Plus كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في الأمام، بينما تحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 12 OS ، و بواجهة مستخدم Magic UI 6.1.

تتضمن بعض الميزات الأخرى للهاتف قارئ لبصمات الأصابع على الجانب ، ودعم 5G ، و Bluetooth 5.1 ، ومنفذ USB-C ، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر.