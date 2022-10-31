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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بالمنوفية على القطاع الخاص لإدارته وتشغيله وتطويره

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية والنقل

وقع كل من المهندس كامل الوزير - وزير النقل و اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة المنوفية بشأن تولي  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية وما يمتلكه من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص بهدف إدارته وتشغيله وتطويره وذلك لمدة تعاون مقدارها 15 عاما.

 

وأشار كامل الوزير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة وفي اطار تشجيع القطاع الخاص  على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية  وتوفير خدمات نقل متميزة  خاصة وأن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح كافة أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والاشراف والرقابة على تنفيذها فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية اسناد إدارة المرفق إلى القطاع الخاص والاشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

 

مضيفاً أن حدود هذا التعاون هو تنظيم حركة النقل داخل حدود المحافظة، وذلك بإسناد إدارة استغلال وتشغيل وتطوير مرفق النقل الداخلي للمحافظة وكذا طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة وربط المحافظة بخارجها لافتا إلى أنه سيكون هناك رقابة من المحافظة إلى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة  موضحاً ان  جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات فانه يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة ثم من خلال القطاع الخاص المتميز بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة و المحافظة على استمراريتها واستدامتها كما وجه الوزير رئيس شركة السوبرجيت على هامش توقيع البرتوكول  بدراسة تسيير خط من شبين الكوم الى القاهرة او الإسكندرية لخدمة المواطنين.

 

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل لمتابعة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة على إيجاد منظومة نقل جماعى منظم لأبناء جميع المحافظات وتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتوفير وسائل نقل حضارية.

 

وأشار "آمنة " إلى توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور القطاع الخاص فى تنفيذ كافة المشروعات بمختلف المجالات لخدمة المواطنين ، مشيراً إلى تشجيع الحكومة لشركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال للمساهمة فى رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

 

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المحافظات التى تم تنفيذ المشروع بها بلغت 7 محافظات وسيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة النقل فى هذا الملف للمساهمة فى توفير وسائل نقل حضارية ومميزة للمواطنين وربط عواصم المحافظة بالمحافظات المجاورة والمراكز والمدن الداخلية.

 

وأشار اللواء هشام آمنة الي جهود الوزارة في تطوير منظومة النقل العام بمحافظتي القاهرة والاسكندرية بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحويل عدد 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية  للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار .

 

وأشاد محافظ المنوفية بالطفرة النوعية في مجالات النقل المختلفة التي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة مما يؤدي الي خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتحفيز الإقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.


وأكد المحافظ أن تفعيل الشراكة والتعاون مع وزارة النقل في تطوير مشروع مرفق النقل الداخلي من خلال جهاز تنظيم النقل البري سيكون له مردود كبير علي الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة من خلال تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها وتحديث اسطول النقل بالمرفق.

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وزير النقل المنوفية وزير التنمية المحلية القطاع الخاص النقل الداخلي بالمنوفية

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