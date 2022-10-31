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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة : انخفاض في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة لتوفير مستلزمات الإنتاج، موضحًا أن قطاع الدواجن، من القطاعات الهامة والدولة عملت على توفير كميات من الأعلاف.

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وزير الزراعة : الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي


وأضاف متحدث الزراعة خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أنه تم الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف بأكثر من 94 مليون دولار، وذلك خلال 5 أيام.

ولفت إلى أن ما تم الإفراج عنه سينتج عنه انخفاض فى الأسعار، " الدواجن" و أن الدولة جادة فى توفير جميع احتياجات المربين.

وأشار إلى أن هناك متابعة لـ السوق المحلي، وما سينتج عنه بعد الإفراج عن كميات الأعلاف، وأن أسعار الدواجن ستنخفض.

الإعلاف مكون رئيسي لـ صناعة الدواجن


وأوضح أن الإعلاف مكون رئيسي لـ صناعة الدواجن، و الأعلاف تمثل 70% من انتاج الدواجن.
 

الدواجن قطاع الدواجن وزارة الزراعة الزراعة السوق

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