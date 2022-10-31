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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"صحافة صفراء".. الكرملين يعلق على مزاعم تورط روسيا باختراق هاتف تراس

ليز تراس
ليز تراس

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على التقارير التي تزعم بتورط روسيا في اختراق الهاتف الشخصي لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس.

وقال بيسكوف: "هناك القليل من المنشورات في وسائل الإعلام البريطانية التي يمكن أن تؤخذ على محمل الجد، ويتعامل الكرملين مع المنشور حول التورط المزعوم لروسيا في اختراق الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليزا تراس، كصحافة شعبية صفراء".

وفي وقت سابق، زعمت وسائل الإعلام البريطانية، نقلا عن مصادر ، أن "عملاء روس" اخترقوا هاتف تراس الشخصي عندما كانت وزيرة للخارجية، وأنه تم تسريب تفاصيل المفاوضات مع الحلفاء ومناقشات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

الكرملين روسيا رئيسة وزراء بريطانيا بريطانيا ليزا تراس دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

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