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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نشطاء تويتر يفتحون النار على نقيب الموسيقيين.. انتقاد انجي المقدم بسبب صورة

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة  الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية .. 

قبل ساعة من التحقيق معهم| أبناء مصطفى كامل يتحدّون والدهم بسبب مطربي الراب

نشر أبناء نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل فتحى ونور صورا جديدة عبر حسابهم بتطبيق انستجرام داخل منزلهم تجمعهم بمطربى الراب عفروتو ومروان وموسى وأرفقوا الصور بأشهر تراكتهم الذى يحمل أسم “ برازيلى ” وذلك قبل ساعات من اجتماع النقابة بشأن التحقيق مع مطربى الراب وتوقيع البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة. 

وتداول الصور عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرها البعض تحدى وتمرد من ابناء مصطفى كامل على قرارات والدهم “النقيب مصطفى كامل" والذ أصدر قرار بإيقاف تصاريح مطربي الراب لحين الحضور إلى مقر النقابة اليوم الاثنين للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة . 

كما أصدر كامل قرار بتغريم مطرب الراب عفروتو مبلغ وقدرة ١٠٠ الف جنيه، كما تم تغريم مطرب الراب مروان بابلو مبلغ وقدره ٥٠ الف جنيه.

هاشتاج إقالة مصطفى كامل .. نشطاء تويتر يفتحون النار على نقيب الموسيقيين

دشن نشطاء تويتر وجمهور الراب هاشتاج “إقالة مصطفى كامل” معربين عن غضبهم واستيائهم من قرارات النقيب مصطفى كامل الأخيرة بشأن مطربي الراب، واحتل الهاشتاج التريند رقم 1 على تويتر.

آثار قرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بإيقاف تصاريح مطربي الراب لحين الحضور إلى مقر النقابة اليوم الاثنين   للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة جدلا كبيرا ، ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة الأزمة نقابة الموسيقيين مع مطربي الراب .. 

احترمت نفسي | نقد لاذع من ابنة سعيد صالح لـ مسلسل الضاحك الباكي

انتقدت هند سعيد صالح مسلسل “الضاحك الباكى” من خلال منشور عبر حسابها بـ فيسبوك.

وكتبت هند :" من أجل الفضول فتحت أول حلقة اتفرج وبعد حوالى ٢٠ دقيقة قعدت في حتة وبلعت ريقي واحترمت نفسى يا أستاذ محمد وقفلتها تاني من سكات بروح امى".

انسحب المؤلف محمد الغيطى، من برنامج القاهرة علي الهواء مباشرة في إحدى الحلقات الأسبوع الماضي، بعد إجراء عبير الشرقاوي مداخلة هاتفية بسبب انتقادها لمسلسل الضاحك الباكي.

وبمجرد بدأت عبير الشرقاوي في الحديث، انسحب المؤلف محمد الغيطي كاتب مسلسل الضاحك الباكي، قائلا: "مين الشخصية دي علشان تنتقدني دي قالت علينا رمم في منشور علي فيسبوك، وأبوها اتبرأ منها في مكتبي"، لينسحب بعدها من علي الهواء ويرفض استكمال الحلقة. 

بعد هيفاء وهبي .. انتقاد إنجي المقدم بسبب هذه الصورة | شاهد

عقدت صباح اليوم إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية بحضور عدد من المشاهير والصحفيين.

وتم الكشف عن اختيار فيلم “ كاملة” بطولة الفنانة انجى المقدم وإخراج جون أكرم للمشاركه في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وانتقد عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة انجى المقدم على بوستر الفيلم بعد ظهورها بملامح وتجاعيد بوجهها تبرز علامات تقدم العمر . 

نقابة المهن الموسيقية مروان بابلو مطرب الراب مروان بابلو مطرب الراب عفروتو مسلسل “الضاحك الباكى” مسلسل الضاحك الباكي

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