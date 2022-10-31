قبل ساعة من التحقيق معهم| أبناء مصطفى كامل يتحدّون والدهم بسبب مطربي الراب

نشر أبناء نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل فتحى ونور صورا جديدة عبر حسابهم بتطبيق انستجرام داخل منزلهم تجمعهم بمطربى الراب عفروتو ومروان وموسى وأرفقوا الصور بأشهر تراكتهم الذى يحمل أسم “ برازيلى ” وذلك قبل ساعات من اجتماع النقابة بشأن التحقيق مع مطربى الراب وتوقيع البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة.

وتداول الصور عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى واعتبرها البعض تحدى وتمرد من ابناء مصطفى كامل على قرارات والدهم “النقيب مصطفى كامل" والذ أصدر قرار بإيقاف تصاريح مطربي الراب لحين الحضور إلى مقر النقابة اليوم الاثنين للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة .

كما أصدر كامل قرار بتغريم مطرب الراب عفروتو مبلغ وقدرة ١٠٠ الف جنيه، كما تم تغريم مطرب الراب مروان بابلو مبلغ وقدره ٥٠ الف جنيه.

آثار قرار مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بإيقاف تصاريح مطربي الراب لحين الحضور إلى مقر النقابة اليوم الاثنين للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة جدلا كبيرا , ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة الأزمة نقابة الموسيقيين مع مطربي الراب ..

وقف تصاريح مطربي الراب بنقابة المهن الموسيقية

قرر نقيب الموسيقيين الاجتماع بمجلس النقابة على وجه السرعة وقرار عاجل باستدعاء ( عفروتو ) وإيقاف كافة تصاريحه وتغريمه واستدعاؤه رسمياً للتحقيق.

حيث وصل الي النقيب العام فيديو لشاب يدعي عفروتو لم يحضر الاجتماع السابق . ولم يوقع على الإقرار والتعهد ولم يلتزم مما أثار غضبه بشده وغضب المجلس بالكامل.

وقرر معاقبته أولا وعاجلاً ثم إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين الي شعبة الراب بالكامل دون استثناء لحين حضورهم الي مقر النقابة وستكون العقوبات قاسيه في حالة مخالفة ما تم اقراره من النقيب العام والمجلس بالأيام السابقة.

مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

انفعل مؤدي الراب مروان بابلو فى حفله الذى أقيم الساعات الماضية، حيث قام بكسر المايك ومغادرة المسرح.

جاء انفال مروان بابلو بسبب عدم انسجامه مع الفرقة الموسيقية التي كانت تصاحبه، بعدما اعتاد مغني الراب على عدم الغناء مع فرق موسيقية ، إلا أنه امتثل لقرار نقيب الموسيقيين بوجوب تواجد الفرقة الموسيقية أثناء الحفل ألزمه بذلك .

اعتذار مروان بابلو للجماهير

اعتذر مغني الراب مروان بابلو عما بدر منه في حفله أمس على مسرح ستاد الهوكي، بعد واقعة إلقاء المايك على الأرض بسبب الفرقة الموسيقية التي انسحبت قبل استكماله للحدث على طريقة “البلاي باك”.

ونشر مروان بابلو عبر إنستجرام فيديو وصورا من الحفل وعلق عليها قائلا:" شكراً ليكم كلكم بجد، كل الحب والامتنان وأتمني تكونوا استمتعتم بعيداً عن أي تنشنة، أنا حرفياً من غير كل واحد فيكم ولا حاجة".

كما اعتذر مروان بابلو في رسالة أخرى عبر ستوري إنستجرام قال فيها:" حابب أوضح إن اللي حصل امبارح أنا أتحمل مسئوليته كاملا.. ليس للفرقة الموسيقية صلة بما حدث.. وأنا بتأسف جدا لأصدقائي الموسيقيين وفريق العمل والجمهور كله.. وبشكركم على تواجدكم".

نقابة الموسيقيين تفرض عقوبات على مطربى الراب

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء به عدة قرارات بشأن مطربي الراب :"قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تغريم مطرب الراب عفروتو مبلغ وقدرة ١٠٠ الف جنيه، كما تم تغريم مطرب الراب مروان بابلو مبلغ وقدره ٥٠ الف جنيه.

كما قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية إيقاف تصاريح كل مطربي الراب لحين الحضور إلى مقر النقابة غدا الاثنين للتوقيع على البروتوكولات التي تنظم العمل الفترة المقبلة ،اسوة بما حدث مع مطربي شعبة الأداء الصوتي.

اختتم البيان:" وتعتبر كل تصاريح مطربي الراب موقوفة لحين الحضور غدا وسحب كل التراخيص لكل من يحضر الاجتماع بمقر النقابة وصرح بذلك طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية.

ق رارات مصطفى كامل

أكد مصطفى كامل إلغاء الغناء بفلاشه ولابد من وجود فرقة موسيقية في الحفلات وغيرها.

وأضاف مصطفى كامل : المهم فى هذا الأمر لابد من الالتزام بقرار النقابة ولن امنع أحد يلتزم بهذه القرارات التي وضعناها في التعهد بين النقابة والمطربين.

وأوضح مصطفى كامل : ليس هناك أي مصطلح خاص بالمهرجانات أو الراب

عقد الفنان مصطفى كامل أول مؤتمر صحفي له في مقر نقابة المهن الموسيقية بعد انتخابه نقيبا خلفا للفنان هاني شاكر للكشف عن أولى قراراته بالنقابة التي شملت العديد من المفاجآت المدوية.

واستقبل محبو مصطفى كامل النقيب بالزفة البلدى والهتافات له وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة، ثم واستأذن الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 10٪ بداية من 1 نوفمبر، مع زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.

كما أمر مصطفى كامل، تجميد عضوية المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، وإحالته للتحقيق في التهم الموجهة له من فساد.

وبالمثل تم تجميد عضوية «هدى» زوجة سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وإحالتها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

فيما تم إيقاف سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.