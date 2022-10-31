شاهد... كيف أصبح أقوى لاعب كمال أجسام بسن الـ 80| لن تصدق

لا يزال أحد أشهر لاعب كمال أجسام في أمريكا، يرفع الأثقال وهو في سن الثمانين، حيث تعهد بعدم التوقف حتى يبلغ من العمر 130 عامًا.

وكان فرانك زين الذي فاز بكل لقب من ألقاب كمال الأجسام الرئيسية بما في ذلك مستر أولمبيا ومستر يونفرس ثلاث مرات، هو واحد من ثلاثة رجال فقط هزموا أرنولد شوارزنيجر في المنافسة.

لاعب كمل الأجسام الاسطوري فرانك زين

كيف اصبح لاعب كمال الاجسام الأسطوري

وتصدر لاعب كمال الأجسام الأسطوري، عناوين الصحف العام الماضي بعد أن أبهر المعجبين بإصدار مقطع يعرض مجموعة جديدة من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضية.

وفي حديثه حصريًا إلى الديلي ستار، قال فرانك: “ما زلت أمارس التمارين بشكل منتظم، ولا يتفاجأ الناس من أنني أستمر في العمل”.

لاعب كمل الأجسام الاسطوري فرانك زين



وأوضح: “أحافظ على لياقتي، وأتناول طعامًا جيدًا، وأعمل بشكل منتظم، أفعل شيئًا كل يوم، أتبع روتينًا ثلاثي الانقسام”.

وأضاف: “أتدرب في أي مكان من ثلاث إلى ست مرات في الأسبوع، وعندما يكون لدي عملاء، أتدرب معهم”، متابعاً: “أنا لا أمرض، أنا أبقى إيجابيا، أنا لا أتسكع مع الأشخاص السلبيين، فقط الأشخاص الذين يساعدونني على النمو وهذا كل شيء”.